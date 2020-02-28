«Не хочется разводить панику»: пассажирка о рейсе, которым из Стамбула прилетел заболевший коронавирусом

В четверг, 27 февраля, в Эстонии был подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом Covid-19. Больной прибыл в Таллинн автобусом из Риги, куда прилетел рейсом Turkish Airlines из Стамбула. TV3 Ziņas пообщались с пассажиркой этого рейса, пишет Rus.TVNET.
"Мы прожили в Азии около месяца. Там вообще никто не поднимает тревогу из-за этого коронавируса.
Я думаю, что у нас преувеличенное восприятие. Думаю, с хорошим иммунитетом, я не в той группе риска, кто может заболеть и умереть", - поделилась своим виденьем Инесе.
"Конечно, мы понаблюдаем за собой, но мне не хочется разводить панику из-за всего этого. Я не верю, что смогут собрать всех пассажиров самолета. Вы только представьте, какие у нас уже были возможности заразить - я уже была на работе, в магазине, в больнице рентген легких делала. Коллеги, с которыми мы вместе летели, живут в Лиепае, они бы тоже кого-то заразили", - отметила Инесе.
"Я только от вас сейчас узнаю, что нас ищут", - добавила пассажирка, с которой к полудню еще никто, кроме журналистов, не связывался.
Главный инфектолог Министерства здравоохранения Латвии Уга Думпис ранее заявил, что, как и многим другим инфекционным заболеваниям, коронавирусу свойственен инкубационный период. Это дает необходимое время, чтобы найти всех, кто соприкасался с инфицированным вирусом пациентом из Эстонии.