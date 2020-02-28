Пт, 28.02.2020
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  • Редкое предложение: в Вильяндимаа продается особняк в югендстиле

Фото ⟩ Редкое предложение: в Вильяндимаа продается особняк в югендстиле

Juugendstiilis häärber.

ФОТО: KV.EE

Красивый особняк в югендстиле ждет покупателя в двенадцати километрах от Вильянди, передает Kodustiil

Этот стильный дом построен в 1912 году по проекту балтийско-немецкого архитектора Отто Вилдау. На прекрасно озелененном участке расположены также конюшня, детская игровая площадка и теннисный корт.

Особняк в югендстиле.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже находятся гостиная с камином, кухня и кладовая, а также гардеробная и спальня с собственной ванной. На втором этаже - еще четыре спальни с ванными комнатами, кабинет, балкон и летняя комната. В подвальном этаже находится маленькая квартира с отдельным входом, состоящая из спальни и кухни. 

Особняк в югендстиле.

ФОТО: KV.EE

С предложением о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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