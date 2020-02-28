Кучеров повторил рекорд "Тампы", Панарин - свой собственный

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Чикаго» (2:5). Кучеров продлил результативную серию (14+15) до 18 игр, повторив рекорд клуба в чемпионатах НХЛ, уставленный Стивеном Стэмкосом в сезоне-2009/10. Всего в 62 матчах текущего чемпионата на счету Кучерова 78 (31+47) очков.

«Лайтнинг» впервые в сезоне проиграли четыре матча подряд. Перед этим у «Тампы» была серия из 11 побед. После 64 игр «Лайтнинг» с 85 очками занимают в Атлантическом дивизионе 2-е место.

Артемий Панарин отдал два результативных паса в матче с «Монреалем» (5:2). Россиянин набрал 2 очка в 4-й игре подряд, продлив результативную серию до 11 матчей. Всего в 62 играх сезона на счету Панарина 87 баллов (32+55), и это повторение его личного рекорда в чемпионатах НХЛ. В прошлом сезоне, выступая за «Коламбус», нападающий набрал 87 (28+59) очков в 79 матчах.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов забросил победную шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:0) и был признан третьей звездой. Куликов отличился во второй раз в сезоне, забив впервые с 5 октября, записав на свой счет десятое (2+8) очко в сезоне.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отличился в матче чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:4), забив во второй игре подряд. Всего в 59 матчах сезона Гурьянов набрал 28 (19+9) очков. Его одноклубник Александр Радулов сегодня не отметился результативными действиями, продлив безголевую серию до десяти игр.

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отличился в матче чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ). Форвард сборной России забил во второй игре подряд, продлив серию с очками (2+5) до 4 матчей.

Всего в 60 играх сезона Гусев набрал 40 (12+28) баллов.

Результаты остальных встреч:

Флорида – Торонто – 3:5 (3:3, 0:0, 0:2)

Детройт – Миннесота – 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)

Оттава – Ванкувер – 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)