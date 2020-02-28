Запрет на ароматический табак возродит черный рынок

В мае этого года в Эстонии вступает в силу принятая еще в 2016 году директива, в результате чего из продажи исчезнут сигареты с ментолом. По словам продавцов, жесткое ограничение возродит черный рынок, пишет Postimees.
Вступающее в силу 20 мая ограничение – это последняя фаза запрета табачных изделий с добавлением вкуса. Из продажи исчезнут и так называется капсульные сигареты с функцией-клик, ароматические добавки в которых начинают выделяться, если раздавить пальцами капсулу, находящуюся в фильтре сигареты. Сигареты с ароматическими добавками исчезнут из продажи не только в Эстонии, но и во всех странах Европейского союза. Целью изменений является снижение привлекательности курения.
«Сигареты с различными вкусами и запахом, а также курительный табак можно было продавать до 20 мая 2017 года, для ментоловых сигарет дали больший переходный период, и их можно продавать до 20 мая 2020 года»,- объяснила советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Айве Теллинг. Под отличающимися от табака вкусом и запахом подразумеваются, например, ароматы ванили, фруктов, шоколада, ментола и так далее. «Запрет касается всех возможных технический решений для придания сигаретам вкуса: все фильтры, капсулы и прочее», - уточнила Теллинг. Интересно, что потребления ментоловых сигарет ограничение не регулирует, поэтому как заранее купленные, так и привезенные из-за пределов ЕС для личного употребления ментоловые сигареты можно курить и дальше.
Вступающее в силу ограничение в плане ароматизированного табака касается только табака для самодельного изготовления сигарет, который с точки зрения закона является особым видом курительного табака. Трубочного табака ограничение не касается. Теллинг подтвердила, что ограничение касается только сигарет и курительного табака. На кальяны, кальянные, снусы, сигары, сигариллы и э-сигареты ограничение никак не повлияет.
Директор по торговле Circle K Диана Вейгель, сказала, что любые введенные государством и регулирующие коммерческую деятельность ограничения лишь обязывают предприятия делать дополнительные инвестиции. Говоря о табачных изделиях, она объяснила, что из-за регулирования цен розничной торговли у них имеется очень маленький маргинал, поэтому каждая лишняя трата или ограничение еще больше влияет на и без того маленькую прибыльность этой группы товаров.
Зачем нужно запрещать ароматизированные сигареты?
Ароматизированные табачные изделия обычно являются первой продукцией, которую пробуют начинающие курильщики, поскольку сильные побочные ароматы делают табак неприятным на вкус, объяснило Министерство социальных дел.
Проведенные в США исследования показали, что потребителями ароматизированных табачных изделий в основном являются молодые люди. Речь идет о продукции, которой человека приучают курить. В результате исследования пришли к выводу, что молодые люди выбирают вместо обычных сигарет ароматизированные табачные изделия, например, кальяны, поскольку они приятнее на вкус и ошибочно считается, что они наносят меньший вред здоровью.
Ароматизированные табачные изделия, главным образом табачные изделия с ментолом, продают конкретным целевым группам, в которые входят подростки и женщины. Ментол – это одна из самых распространенных в табачной промышленности добавок. Его начали добавлять в табачные изделия еще в 1920 году, чтобы смягчить горечь дыма. Ментол обезболивает горло и делает дым более мягким, скрывая грубость сигаретного дыма и облегчая курение. Курение сигарет с ментолом очень распространено среди молодежи, и часто именно этот вид сигарет является первым предпочтением.
Источник: Министерство социальных дел
Руководитель отдела закупок пищевых и промышленных товаров Maxima Eesti Элен Террас со своей стороны добавила, что объем продаж табачных изделий в последние годы сократился, но сложно оценить, обусловлено ли это ограничениями в розничной торговле, повышением акцизов или выбором потребителей более здорового образа жизни.
Непонятный запрет нового табака
Вейгель не считает большой проблемой ни ограничения в продаже, ни маленькие маргиналы, проблема скорее в том, что в Эстонии до сих пор не вступила в силу европейская табачная директива, которая разрешила бы продавать не выделяющие дыма табачные изделия.
«В результате этого значительно выросла приграничная торговля негорящими табачными изделиями, - подтвердила Вейгель. – Интересно, что новые негорящие, то есть не выделяющие дыма табачные изделия в Эстонии обложены акцизами, но продавать их у нас нельзя. В странах-членах Европейского союза эта директива не вступила в силу только в Эстонии и на Мальте. Как в Латвии, так и в Литве директива была вовремя принята на государственном уровне. Поэтому из-за приграничной торговли, акцизов и других налогов государство и эстонские предприятия не получают миллионы евро в виде дохода от продаж». Такое положение якобы ущербно для всех.
Кроме того, Вейгель убеждена, что запрет на ментоловые и щелкающие сигареты принесет с собой расширение черного рынка: «Если такое же ограничение не вступит в силу в России, Белоруссии и на Украине, то этот товар будут привозить в еще больших количествах». В отличие от оценки Вейгель, пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Кая-Лийса Табри заверила, что и раньше мы сталкивались с изменение законов, в случае которых многие считали, что перемены принесут увеличение контрабанды, однако в действительности этого не происходило.
«Каждый раз, когда акциз на табак повышается, говорится, что начнет расти черный рынок. О том же говорили, например, тогда, когда в магазинах был введен запрет на открытое экспонирование сигарет. Наш опыт показывает, что в последние годы эта опасность не реализовалась», - сказала Табри. Правда, она не ответила на конкретный вопрос, считают ли налоговики, что интерес людей к сигаретам с ментолом исчезнет только потому, что их скоро перестанут продавать в Евросоюзе.
До мая закупят солидный запас
А Министерство финансов не настолько самоуверенно, хотя и там заверили, что в последнее время количество контрабандных сигарет уменьшилось. «В случае ментола мы предполагаем, что до мая потребители создадут себе какие-то запасы, то есть сокращение объемов пойдет скорее за счет второй половины годы. Конечно, есть риск увеличения черного рынка, поскольку поступили сигналы, что в третьих странах готовятся заполнить эту долю рынка», - объяснила главный специалист по связям с общественностью Министерства финансов Сийри Суутре. Она добавила, что производители уже работают над новыми разработками, чтобы сохранить тех потребителей, которые в результате новых регуляций могут начать смотреть в сторону черного рынка.
Руководитель по внешним сношениям эстонского филиала Philip Morris Марис Леэметс сказала, что хотя о том, что с 20 мая 2020 года вступит в силу запрет на продажу ментоловых и капсульных сигарет было известно несколько лет назад, это не отменяет тот факт, что в Эстонии четверть курильщиков, то есть почти 50 000 человек предпочитают ментоловые и капсульные сигареты.
Несмотря на это производители табачных изделий не выступают категорически против новой регуляции, скорее они ее даже поддерживают, поскольку в последние десять лет предприятие работало над тем, чтобы в длительной перспективе заменить сигареты не выделяющими дым изделиями: «Хотя и новые, в том числе табачные изделия накала, не являются безопасными, доказано, что это более хороший выбор, чем и дальше курить обычные сигареты». Но и она сказала, что в Эстонии по действующему закону не выделяющие дым сигареты продавать нельзя.