Пт, 28.02.2020
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Запрет на ароматический табак возродит черный рынок

Ароматизированные табачные изделия, главным образом сигареты с ментолом, продают конкретным целевым группам: молодежи и женщинам.

ФОТО: Peeter Langovits

В мае этого года в Эстонии вступает в силу принятая еще в 2016 году директива, в результате чего из продажи исчезнут сигареты с ментолом. По словам продавцов, жесткое ограничение возродит черный рынок, пишет Postimees.

Вступающее в силу 20 мая ограничение – это последняя фаза запрета табачных изделий с добавлением вкуса. Из продажи исчезнут и так называется капсульные сигареты с функцией-клик, ароматические добавки в которых начинают выделяться, если раздавить пальцами капсулу, находящуюся в фильтре сигареты. Сигареты с ароматическими добавками исчезнут из продажи не только в Эстонии, но и во всех странах Европейского союза. Целью изменений является снижение привлекательности курения.

«Сигареты с различными вкусами и запахом, а также курительный табак можно было продавать до 20 мая 2017 года, для ментоловых сигарет дали больший переходный период, и их можно продавать до 20 мая 2020 года»,- объяснила советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Айве Теллинг. Под отличающимися от табака вкусом и запахом подразумеваются, например, ароматы ванили, фруктов, шоколада, ментола и так далее. «Запрет касается всех возможных технический решений для придания сигаретам вкуса: все фильтры, капсулы и прочее», - уточнила Теллинг. Интересно, что потребления ментоловых сигарет ограничение не регулирует, поэтому как заранее купленные, так и привезенные из-за пределов ЕС для личного употребления ментоловые сигареты можно курить и дальше.

Вступающее в силу ограничение в плане ароматизированного табака касается только табака для самодельного изготовления сигарет, который с точки зрения закона является особым видом курительного табака. Трубочного табака ограничение не касается. Теллинг подтвердила, что ограничение касается только сигарет и курительного табака. На кальяны, кальянные, снусы, сигары, сигариллы и э-сигареты ограничение никак не повлияет.

Директор по торговле Circle K Диана Вейгель, сказала, что любые введенные государством и регулирующие коммерческую деятельность ограничения лишь обязывают предприятия делать дополнительные инвестиции. Говоря о табачных изделиях, она объяснила, что из-за регулирования цен розничной торговли у них имеется очень маленький маргинал, поэтому каждая лишняя трата или ограничение еще больше влияет на и без того маленькую прибыльность этой группы товаров.

Зачем нужно запрещать ароматизированные сигареты?

Малолетние курильщики покупают сигареты в киоске. 2001 год.

ФОТО: Peeter Langovits

Ароматизированные табачные изделия обычно являются первой продукцией, которую пробуют начинающие курильщики, поскольку сильные побочные ароматы делают табак неприятным на вкус, объяснило Министерство социальных дел.

Проведенные в США исследования показали, что потребителями ароматизированных табачных изделий в основном являются молодые люди. Речь идет о продукции, которой человека приучают курить. В результате исследования пришли к выводу, что молодые люди выбирают вместо обычных сигарет ароматизированные табачные изделия, например, кальяны, поскольку они приятнее на вкус и ошибочно считается, что они наносят меньший вред здоровью.

Ароматизированные табачные изделия, главным образом табачные изделия с ментолом, продают конкретным целевым группам, в которые входят подростки и женщины. Ментол – это  одна из самых распространенных в табачной промышленности добавок. Его начали добавлять в табачные изделия еще в 1920 году, чтобы смягчить горечь дыма. Ментол обезболивает горло и делает дым более мягким, скрывая грубость сигаретного дыма и облегчая курение. Курение сигарет с ментолом очень распространено среди молодежи, и часто именно этот вид сигарет является первым предпочтением.

Источник: Министерство социальных дел

Руководитель отдела закупок пищевых и промышленных товаров Maxima Eesti Элен Террас со своей стороны добавила, что объем продаж табачных изделий в последние годы сократился, но сложно оценить, обусловлено ли это ограничениями в розничной торговле, повышением акцизов или выбором потребителей более здорового образа жизни.

Непонятный запрет нового табака

Вейгель не считает большой проблемой ни ограничения в продаже, ни маленькие маргиналы, проблема скорее в том, что в Эстонии до сих пор не вступила в силу европейская табачная директива, которая разрешила бы продавать не выделяющие дыма табачные изделия.

«В результате этого значительно выросла приграничная торговля негорящими табачными изделиями, - подтвердила Вейгель. – Интересно, что новые негорящие, то есть не выделяющие дыма табачные изделия в Эстонии обложены акцизами, но продавать их у нас нельзя. В странах-членах Европейского союза эта директива не вступила в силу только в Эстонии и на Мальте. Как в Латвии, так и в Литве директива была вовремя принята на государственном уровне. Поэтому из-за приграничной торговли, акцизов и других налогов государство и эстонские предприятия не получают миллионы евро в виде дохода от продаж». Такое положение якобы ущербно для всех.

Кроме того, Вейгель убеждена, что запрет на ментоловые и щелкающие сигареты принесет с собой расширение черного рынка: «Если такое же ограничение не вступит в силу в России, Белоруссии и на Украине, то этот товар будут привозить в еще больших количествах». В отличие от оценки Вейгель, пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Кая-Лийса Табри заверила, что и раньше мы сталкивались с изменение законов, в случае которых многие считали, что перемены принесут увеличение контрабанды, однако в действительности этого не происходило.

Поступления акциза на табак за десять лет.

ФОТО: Pm

«Каждый раз, когда акциз на табак повышается, говорится, что начнет расти черный рынок. О том же говорили, например, тогда, когда в магазинах был введен запрет на открытое экспонирование сигарет. Наш опыт показывает, что в последние годы эта опасность не реализовалась», - сказала Табри. Правда, она не ответила на конкретный вопрос, считают ли налоговики, что интерес людей к сигаретам с ментолом исчезнет только потому, что их скоро перестанут продавать в Евросоюзе.

До мая закупят солидный запас

А Министерство финансов не настолько самоуверенно, хотя и там заверили, что в последнее время количество контрабандных сигарет уменьшилось. «В случае ментола мы предполагаем, что до мая потребители создадут себе какие-то запасы, то есть сокращение объемов пойдет скорее за счет второй половины годы. Конечно, есть риск увеличения черного рынка, поскольку поступили сигналы, что в третьих странах готовятся заполнить эту долю рынка», - объяснила главный специалист по связям с общественностью Министерства финансов Сийри Суутре. Она добавила, что производители уже работают над новыми разработками, чтобы сохранить тех потребителей, которые в результате новых регуляций могут начать смотреть в сторону черного рынка.

Руководитель по внешним сношениям эстонского филиала Philip Morris Марис Леэметс сказала, что хотя о том, что с 20 мая 2020 года вступит в силу запрет на продажу ментоловых и капсульных сигарет было известно несколько лет назад, это не отменяет тот факт, что в Эстонии четверть курильщиков, то есть почти 50 000 человек предпочитают ментоловые и капсульные сигареты.

Несмотря на это производители табачных изделий не выступают категорически против новой регуляции, скорее они ее даже поддерживают, поскольку в последние десять лет предприятие работало над тем, чтобы в длительной перспективе заменить сигареты не выделяющими дым изделиями: «Хотя и новые, в том числе табачные изделия накала, не являются безопасными, доказано, что это более хороший выбор, чем и дальше курить обычные сигареты». Но и она сказала, что в Эстонии по действующему закону не выделяющие дым сигареты продавать нельзя.

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