Запрет на ароматический табак возродит черный рынок

Руководитель отдела закупок пищевых и промышленных товаров Maxima Eesti Элен Террас со своей стороны добавила, что объем продаж табачных изделий в последние годы сократился, но сложно оценить, обусловлено ли это ограничениями в розничной торговле, повышением акцизов или выбором потребителей более здорового образа жизни.

Непонятный запрет нового табака

Вейгель не считает большой проблемой ни ограничения в продаже, ни маленькие маргиналы, проблема скорее в том, что в Эстонии до сих пор не вступила в силу европейская табачная директива, которая разрешила бы продавать не выделяющие дыма табачные изделия.

«В результате этого значительно выросла приграничная торговля негорящими табачными изделиями, - подтвердила Вейгель. – Интересно, что новые негорящие, то есть не выделяющие дыма табачные изделия в Эстонии обложены акцизами, но продавать их у нас нельзя. В странах-членах Европейского союза эта директива не вступила в силу только в Эстонии и на Мальте. Как в Латвии, так и в Литве директива была вовремя принята на государственном уровне. Поэтому из-за приграничной торговли, акцизов и других налогов государство и эстонские предприятия не получают миллионы евро в виде дохода от продаж». Такое положение якобы ущербно для всех.

Кроме того, Вейгель убеждена, что запрет на ментоловые и щелкающие сигареты принесет с собой расширение черного рынка: «Если такое же ограничение не вступит в силу в России, Белоруссии и на Украине, то этот товар будут привозить в еще больших количествах». В отличие от оценки Вейгель, пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Кая-Лийса Табри заверила, что и раньше мы сталкивались с изменение законов, в случае которых многие считали, что перемены принесут увеличение контрабанды, однако в действительности этого не происходило.

Поступления акциза на табак за десять лет. ФОТО: Pm

«Каждый раз, когда акциз на табак повышается, говорится, что начнет расти черный рынок. О том же говорили, например, тогда, когда в магазинах был введен запрет на открытое экспонирование сигарет. Наш опыт показывает, что в последние годы эта опасность не реализовалась», - сказала Табри. Правда, она не ответила на конкретный вопрос, считают ли налоговики, что интерес людей к сигаретам с ментолом исчезнет только потому, что их скоро перестанут продавать в Евросоюзе.

До мая закупят солидный запас

А Министерство финансов не настолько самоуверенно, хотя и там заверили, что в последнее время количество контрабандных сигарет уменьшилось. «В случае ментола мы предполагаем, что до мая потребители создадут себе какие-то запасы, то есть сокращение объемов пойдет скорее за счет второй половины годы. Конечно, есть риск увеличения черного рынка, поскольку поступили сигналы, что в третьих странах готовятся заполнить эту долю рынка», - объяснила главный специалист по связям с общественностью Министерства финансов Сийри Суутре. Она добавила, что производители уже работают над новыми разработками, чтобы сохранить тех потребителей, которые в результате новых регуляций могут начать смотреть в сторону черного рынка.

Руководитель по внешним сношениям эстонского филиала Philip Morris Марис Леэметс сказала, что хотя о том, что с 20 мая 2020 года вступит в силу запрет на продажу ментоловых и капсульных сигарет было известно несколько лет назад, это не отменяет тот факт, что в Эстонии четверть курильщиков, то есть почти 50 000 человек предпочитают ментоловые и капсульные сигареты.