Галерея ⟩ Вотум недоверия вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной провалился

Вотум недоверия вице-мэру провалился, поскольку из 79 депутатов горсобрания за вотум недоверия проголосовали 33. «Чтобы недоверие было выражено, необходимы голоса не менее 40 депутатов. Сегодняшнее голосование ясно показало, что Таллиннское горсобрание доверяет вице-мэру»,- прокомментировал председатель горсобрания Тийт Терик.

На состоявшемся в пятницу заседании Таллиннского горсобрания был один пункт повестки дня - вопрос доверия вице-мэру Бетине Бешкиной, с заявлением о недоверии которой в прошлый четверг выступили члены фракций Партии реформ, Эстонской консервативной народной партии и «Отечества» Таллиннского горсобания.