Эстония в состоянии проводить в сутки 60 анализов на коронавирус

"Способность проводить такой анализ сегодня есть только у лаборатории Департамента здоровья. Мы в состоянии проводить в сутки около 60 анализов", - заявил в интервью ERR руководитель отдела неотложной медицинской помощи Департамента здоровья Мартин Кадай.

Он считает маловероятным возникновение в Эстонии ситуации, когда кому-то придется находиться в очереди, чтобы пройти диагностику на наличие коронавируса.