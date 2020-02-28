Пт, 28.02.2020
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Эстония в состоянии проводить в сутки 60 анализов на коронавирус

Коронавирус. Иллюстративное фото.

ФОТО: STRINGER/REUTERS

Лаборатория Департамента здоровья способна проводить в сутки 60 анализов на коронавирус, пишет rus.err.ee.

"Способность проводить такой анализ сегодня есть только у лаборатории Департамента здоровья. Мы в состоянии проводить в сутки около 60 анализов", - заявил в интервью ERR руководитель отдела неотложной медицинской помощи Департамента здоровья Мартин Кадай.

Он считает маловероятным возникновение в Эстонии ситуации, когда кому-то придется находиться в очереди, чтобы пройти диагностику на наличие коронавируса.

Всего в Эстонии было сделано 19 тестов на коронавирус, положительный результат показал лишь один из них.

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