Галерея ⟩ Средневековые росписи в доме на улице Сауна продолжают хранить тайну

Будете прогуливаться, обратите внимание: находившаяся когда-то по центру дверь сместилась вправо, окна увеличились, окна второго и третьего этажа из средневековых практически бойниц стали вполне себе на окна похожими.

Кто вы, таинственные незнакомцы?

«Четыре года назад до этого дома добрались реставраторы и, расчищая многовековые наслоения, обнаружили, что потолок единственного отапливаемого помещения в доме под названием dornse, находящегося в глубине строения, покрыт досками, на которых сохранились не только фрагменты орнамента, но и фрагменты портретов!» - продолжает рассказ Николаев.

Тем временем часы какой-то из близлежащих церквей пробили семь, и двери бара распахнулись. Когда мы объяснили, зачем, собственно, тридцать минут гид и журналист топтали булыжники улицы под окнами бара, один из барменов открыл тяжелую дверь в конце зала, и мы были допущены… Как бы поточнее сформулировать свои эмоции в этот момент… Это было похоже на аудиенцию, на свидание, на путешествие во времени, на встречу с далеким прошлым, да что это я – только поймайте взгляд этого мужчины с бородой и в пышном головном уборе, и вы все поймете.

ФОТО: Константин Николаев

На голове этого персонажа то ли шляпа с пером, то ли шлем – как часть доспехов – вид пышный, хотя и не напыщенный. К сожалению, хорошо сохранился только этот портрет. Но кроме этого изображения на потолке много фрагментов, некоторые из них едва заметны.

Константин показывает: вот глаз, вот усы, вот еще одно лицо. Кто эти люди, почему они изображены на потолке, а не на стенах? К тому же, зная стиль живописных работ по дереву, сохранившихся в эстонских церквях и музеях, даже не имеющий докторской степени по искусствоведению человек может предположить, что эти лица и глаза все-таки из другой оперы, если можно так выразиться. Вернее, из другой эпохи. Почему-то воображение уводит к фаюмским портретам. Но это – из области фантастики. Хотя кто знает…