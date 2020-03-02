Галерея ⟩ Средневековые росписи в доме на улице Сауна продолжают хранить тайну

В Старом городе каждый дом уникален, над каждым поработали не только строители, но и неумолимое время. Но кто написал загадочные лики на потолочных балках и кто изображен на этих полустертых портретах – до сих пор неизвестно.
«Я читаю старый Таллинн, как книгу. Дома – это страницы, и у каждой - своя история. Улицы – это главы, и ни одно название не случайно: Монастырская, Русская, улица Кучера, улица Золотых дел мастера, Рыцарская, Банная…» - говорит один из лучших таллиннских гидов Константин Николаев.
Странные фотографии в социальных сетях
Мы и встретились как раз на Сауна - Банной улице. А начиналось все, как это бывает в последнее время, с социальных сетей. Пару недель назад Николаев поделился на своей страничке в Facebook фотографиями странных досок, на которых среди желто-красных полустертых орнаментов проступали лица с необыкновенно выразительными глазами. Зная Константина много лет, я была уверена: он не будет публиковать то, чего сам не видел воочию.
Мы созвонились: оказалось, что на снимках из архива Николаева, сделанных гидом еще четыре года назад, изображены потолочные балки одного из домов, находящихся как раз на улице Сауна в Старом городе. Хотя дом и отмечен круглым знаком охраняющегося государством памятника архитектуры, про уникальные деревянные потолки, подобных которым в Старом городе нет, мало кто знает. Да и увидеть их человеку с улицы практически невозможно.
Но в Старом городе нет ничего невозможного для гида, который ежедневно водит по его улицам экскурсии, и мы встретились около коктейль-бара Sigmund Freud, на Сауна, 8. Именно это культовое заведение стало хранителем уникальной реликвии: расписные потолки находятся в задней комнате бара, которую открывают для посетителей далеко не каждый день.
Перестройка веков
Пока мы честно ждали семи часов вечера, так как именно тогда открывается заведение, Константин рассказывал: «Улица Сауна - по сути, окраина Старого города. На ней нет никаких выдающихся памятников средневековой архитектуры, кроме нескольких типичных амбаров с жилым первым этажом и складскими помещениями наверху. На таких чердаках-складах некогда хранились запасы зерна или соли – средневековой валюты. Располагались здесь и бани, в которых оказывали комплексные спа-услуги, характерные для того времени: постричь-побрить, пустить кровь, да мало ли чего еще захочется денежному гостю».
Рассматриваем фасады: да, несколько домов сохранили свое средневековое обличье. Я даже вспомнила, как на заре независимости в одном из них располагался роскошный по тем временам магазин-салон авторских украшений. Напротив – совсем не средневекового вида вход в Helios Hall, где, кажется, вечно, но и не без успеха проецируют на стены картины Моне, Климта и Ван Гога.
Так вот, шло время и дома перестраивались: увеличивались оконные проемы, переносились двери, вместо чердачных складов появлялись жилые комнаты, на смену мощным потолочным балкам из цельного дерева пришли гладкие потолки. Хорошо, что балки в тогдашнем строительном раже никому не пришло в голову демонтировать - строители XVIII века понимали их важную роль: держать на себе верхние этажи. Балки зашивали досками и штукатурили. Под штукатуркой исчезали цветочные орнаменты, яркие диагональные полосы... Дом номер восемь по улице Сауна, как рассказал Николаев, подвергся как раз такой перестройке.
Будете прогуливаться, обратите внимание: находившаяся когда-то по центру дверь сместилась вправо, окна увеличились, окна второго и третьего этажа из средневековых практически бойниц стали вполне себе на окна похожими.
Кто вы, таинственные незнакомцы?
«Четыре года назад до этого дома добрались реставраторы и, расчищая многовековые наслоения, обнаружили, что потолок единственного отапливаемого помещения в доме под названием dornse, находящегося в глубине строения, покрыт досками, на которых сохранились не только фрагменты орнамента, но и фрагменты портретов!» - продолжает рассказ Николаев.
Тем временем часы какой-то из близлежащих церквей пробили семь, и двери бара распахнулись. Когда мы объяснили, зачем, собственно, тридцать минут гид и журналист топтали булыжники улицы под окнами бара, один из барменов открыл тяжелую дверь в конце зала, и мы были допущены… Как бы поточнее сформулировать свои эмоции в этот момент… Это было похоже на аудиенцию, на свидание, на путешествие во времени, на встречу с далеким прошлым, да что это я – только поймайте взгляд этого мужчины с бородой и в пышном головном уборе, и вы все поймете.
На голове этого персонажа то ли шляпа с пером, то ли шлем – как часть доспехов – вид пышный, хотя и не напыщенный. К сожалению, хорошо сохранился только этот портрет. Но кроме этого изображения на потолке много фрагментов, некоторые из них едва заметны.
Константин показывает: вот глаз, вот усы, вот еще одно лицо. Кто эти люди, почему они изображены на потолке, а не на стенах? К тому же, зная стиль живописных работ по дереву, сохранившихся в эстонских церквях и музеях, даже не имеющий докторской степени по искусствоведению человек может предположить, что эти лица и глаза все-таки из другой оперы, если можно так выразиться. Вернее, из другой эпохи. Почему-то воображение уводит к фаюмским портретам. Но это – из области фантастики. Хотя кто знает…
Комментарий заведующего отделом Охраны памятников Таллиннского департамента городского планирования Бориса Дубовика
Эти потолки были обнаружены довольно давно, но исследования и консервация произведены три-четыре года назад. Можно сказать, что это было настоящим открытием для реставраторов, историков и любителей старины. Балочных потолков в Старом городе много, но аналогичных тем, что находятся на Сауна, 8, больше нет: на них изображены, к сожалению, частично утраченные изображения людей! Их можно датировать XVII веком, а происхождение объясняется так: домовладельцы в средневековом Старом городе проводили, как бы сейчас мы сказали, соревнования: чей дом богаче. Почему бы хозяину дома на Сауна, 8 не принять участия в этом городском соревновании? Я горжусь нашим Старым городом, в нем еще много загадок.