Опаснее вируса

«Я не собиралась сдавать анализы. Мы хотели получить информацию, когда все станет настолько критическим, что нам нужно будет обращаться в больницу» /…/ «Женщина говорит, что страха заболеть у нее все же не было /…/». (Eesti Ekspress, 8.02.2020).

А что будет, если эпидемия до нас все же доберется (тьфу-тьфу-тьфу) и медицинские учреждения накроет волна сотен, если не тысяч звонков таких людей? Что будет, если у нас начнут массово вызывать скорую помощь лишь потому, что гость гостиницы с миндалевидными глазами решит съесть свой завтрак в номере? Мы действительно настолько глупые и беспомощные, или скорее настолько самоуверенные, что предполагаем, что всю информацию нам принесут на блюде, вместо того, чтобы самим ее поискать, особенно в ситуации, когда страха у людей в действительности нет? И нельзя сказать, что информация, в том числе и очень адекватная, распространяемая по государственным каналам, не предоставлена! Напротив, по моей и моих коллег оценке, связанная с коронавирусом коммуникация со стороны государства была очень хорошей.

Журналисты, я знаю, что это ваша работа – производить новости и привлекать внимание людей. Но при освящении деликатных тем нужно исходить, прежде всего, из этических принципов и точности фактов, исключать излишнюю эмоциональность, воздериваться от оценочных выводов. Использовать нужно только заслуживающие доверия источники! Однако при освящении темы коронавируса некоторые журналисты вели себя непрофессионально.

В какой-то степени коронавирус принес нам и нечто хорошее: благодаря этой, к счастью, далекой от нас эпидемии, можно научиться лучше понимать психику жителей Эстонии, и, надеюсь, полученные знания помогут нам в будущем. Если в какой-то момент мы столкнемся с катастрофой, будь-то природная катастрофа, военное противостояние или какое-то опасное вирусное заболевание, мы должны сохранить способность действовать дальше, как общество. Мы должны учитывать друг друга, быть ответственными, помогать друг другу и быть готовыми справляться самостоятельно. Очень нужно, чтобы мы верили тем, чьей работой является реагировать в сложных ситуациях.