Пт, 28.02.2020
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Двукратная чемпионка Европы из Украины провалила допинг-тест

Natalja Krol

ФОТО: Michael Sohn/AP

Украинская бегунья Наталья Кроль сдала положительную допинг-пробу, сообщает RBC.ua.

В организме спортсменки нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид. Уведомление об этом было получено 23 февраля, с этого периода будет отсчитываться дисквалификация. Однако точный срок отстранения украинской спортсменки не уточняется.

Она будет отстранена от участия в соревнованиях до окончания разбирательства.

 является двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018), а также золотой призер Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019).

Украинская чемпионка готовилась к Олимпийским играм-2020, которые пройдут этим летом в столице Японии - Токио.

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