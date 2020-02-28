Трампа попросили ввести санкции против российских чиновников за нарушения прав человека

Они призвали администрацию Дональда Трампа ввести санкции против чиновников из РФ, ответственных за нарушения прав человека. Также законодатели потребовали освободить всех политических заключенных в России. Об этом сообщает русская служба "Голоса Америки".

Документ опубликован по случаю пятилетней годовщины со дня убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. В резолюции, которая носит рекомендательный характер, присутствует напоминание о том, что РФ, "будучи членом ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы, связана международными обязательствами в отношении прав человека и верховенства закона", пишет Deutsche Welle.

"Наглое убийство Бориса Немцова является напоминанием о том, что все свободные люди должны противостоять тем, кто отрицает свободы и основные права других людей, - отметил сенатор Кардин. - Мы призываем освободить политзаключенных, брошенных в России за решетку в нарушение международного права. Мы должны осудить нарушения прав человека в России. И мы должны наказать тех, кто несет за это ответственность".

В резолюции Сената США указывается, что 28 января 2020 года 43 парламентария из 16 европейских стран представили в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) резолюцию, призвавшую назначить докладчика "для изучения растущего кризиса с политически мотивированными тюремными заключениями в Российской Федерации". По данным Правозащитного центра "Мемориал", число политзаключенных в Российской Федерации с 2015 года увеличилось более чем в 6 раз.

Заявления в связи с пятой годовщиной гибели Немцова также выпустили председатель и сопредседатель Хельсинкской комиссии при Конгрессе США, законодатель Элси Хастингс и сенатор Роджер Уикер. Хастингс заявил: "Россия потеряла одного из своих самых пылких защитников, которого преследовали за его активизм и слова правды в лицо властям. Правосудие в этом случае до сих пор не свершилось. Сожалею, что российские власти, очевидно, предпочли политику, а не поиск и наказание ответственных за организацию смерти Немцова". Сопредседатель Уикер назвал смерть Немцова "тщательно продуманным политическим ударом".

29 февраля в Москве состоится согласованный марш памяти Немцова. При этом провайдер массовых SMS-рассылок TeraSMS заблокировал оповещение о марше для членов партии "Яблоко" из-за упоминания "поправок Владимира Путина в Конституцию". Акции в память о Немцове запланированы на 29 февраля в других городах - Петербурге, Иркутске, Челябинске, Саратове, Перми, Казани. В ряде регионов организаторы столкнулись с препятствиями властей: в Чебоксарах устроителей марша памяти отправили на кладбище, в Петербурге заявку на шествие согласовали только с третьего раза, придравшись к аббревиатуре РФ, которой "не существует" в российских законах и конституции.

В Волгограде митинг не согласовали под предлогом уборки и благоустройства территории. В Кемерове супруга организатора марша попала под сокращение на работе. "Формально медсестре с сорокалетним стажем сообщили, что она попадает под сокращение. Однако в неформальных беседах увольнение связали с активностью ее мужа", - заявили в партии "Яблоко". В Астрахани представители партии "Парнас" подали официальную заявку на организацию в регионе референдума о переименовании площади Ленина в площадь Бориса Немцова.

В Праге в пятилетнюю годовщину убийства Немцова его именем назвали площадь возле российского посольства. Песков сказал, что это суверенное право властей чешской столицы, но Кремль предпочел бы, "чтобы городские власти одновременно не забывали про Красную армию, про красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от фашистов".

Евросоюз в годовщину убийства Немцова призвал к полному и прозрачному расследованию преступления, а также привлечению к ответственности всех к нему причастных. Официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано отметил, что Немцов "по-прежнему является источником вдохновения для многих, в то время как гражданское общество и независимые СМИ в России все больше притесняются, а свободы ограничиваются запретами".

Заместитель посла США в Москве Барт Горман сказал, что Немцов "ратовал за лучшее будущее для своей страны", боролся за то, чтобы "все россияне могли иметь голос" и "продолжает воодушевлять меня и всех тех, кто стремится к справедливости, прозрачности и свободе".