Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Вену за 69 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная с 69 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Коста-Бланку начиная со ста евро
Туда-обратно из Хельсинки в Барселону начиная со 103 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Крит начиная со 106 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Черногорию начиная со 109 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Дубровник начиная со 111 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 155 евро
Туда-обратно из Таллинна в Найроби начиная с 378 евро
Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 493 евро