Управа района Кристийне переезжает на новое место

Начиная с 9 марта, управа района Кристийне переезжает и начинает работать по адресу улица Металли, 5.
По словам Яануса Рийбе, старейшины района Кристийне, новые помещения обеспечат лучший и надлежащий прием жителей. «Часы приема, адреса электронной почты сотрудников и номера телефонов районных отделов остаются без изменений. Новое здание более удобно для посетителей, например, наиболее посещаемые отделы и чиновники теперь расположены на нижних этажах нового здания. Очень хорошее транспортное сообщение из разных районов города. Мы переедем в место, которое в ближайшие годы будет активно развиваться», - сказал Рийбе.
Районная управа будет расположена на I, II, III и V этажах офисного здания.
Ближайшая остановка общественного транспорта находится на улице Эндла и называется «Ипподром». Здесь останавливаются автобусы 16, 21, 42 и 47.