Управа района Кристийне переезжает на новое место

По словам Яануса Рийбе, старейшины района Кристийне, новые помещения обеспечат лучший и надлежащий прием жителей. «Часы приема, адреса электронной почты сотрудников и номера телефонов районных отделов остаются без изменений. Новое здание более удобно для посетителей, например, наиболее посещаемые отделы и чиновники теперь расположены на нижних этажах нового здания. Очень хорошее транспортное сообщение из разных районов города. Мы переедем в место, которое в ближайшие годы будет активно развиваться», - сказал Рийбе.