Ошибка исправлена: тысячи жителей Эстонии получат важные уведомления от налоговиков

Информация о новом уведомлении об уплате земельного налога придет на электронную почту, по SMS или по обычной почте, также уведомление можно найти в электронной среде Налогово-таможенного департамента (э-НТД).

В сравнении с первоначальным уведомлением меньше за земельный налог должны будут заплатить 2710 человек и больше — 1153 человека. Земельный налог был отменен для 4023 людей, они получат об этом уведомление по электронной почте или SMS. Ошибка касается примерно двух процентов людей, получивших уведомление об уплате земельного налога.

По данным Налогово-таможенного департамента, примерно 600 людей, которым отменили обязанность оплаты земельного налога или сумма налога у которых уменьшилась, успели оплатить счет. Эта сумма отображается в аккаунте человека в э-НТД на счету предоплаты и теперь есть два варианта — оставить деньги для погашения обязательств в будущем или запросить возврат.

Проще всего вернуть деньги так: зайти в аккаунт на странице э-НТД (www.emta.ee ), выбрать в меню „Учет“, затем „Ходатайства о возврате и переводе“, а затем представить новое ходатайство.

Также о своем желании вернуть деньги можно уведомить с помощью сообщения через э-НТД или по электронной почте eraklient@emta.ee или позвонить по номеру 880 0811.

В середине февраля Налогово-таможенный департамент отправил 389 000 уведомлений об уплате земельного налога. Позднее выяснилось, что из-за ошибки в инфосистеме Земельного департамента до Налогово-таможенного департамента не дошли новые данные о людях, которые во второй половине 2019 года изменили свой адрес в регистре народонаселения и поэтому не была учтена налоговая льгота в отношении участка земли под домом или была учтена неверно. Департаменты приносят извинения за возможные неудобства.