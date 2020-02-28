Ванная комната в 2020 году – что в моде, а что нет?

Сооружая или обновляя ванную комнату, стоит попробовать заглянуть в будущее и понять, что именно будет в моде завтра. При этом всегда следует выбирать параллельно несколько разных модных направлений, чтобы попытаться удовлетворить разные вкусы. Разобраться во всем поможет дизайнер интерьера K-rauta Александра Чуфарина.

В моде

1. Контрастность, яркость, смелость. Сочетание различных материалов - например, керамической плитки и обоев.

2. Мраморная и керамическая плитка под мрамор. В моде розовый, черный, серый или белый мрамор. Белый мрамор эффектно сочетается с деревом или имитирующей дерево керамической плиткой.

3. Натуральные материалы для внутренней отделки и при выборе сантехники – каменные или бетонные поверхности, раковины и ванны из каменной массы.

4. Узоры в стиле терраццо, перешедшие из жилых помещений на керамическую плитку в ванных комнатах. Стиль терраццо лучше всего подчеркивается на одной эффектно оформленной стене, на рабочей поверхности в ванной комнате или на полу. Впрочем, с этим стилем стоит соблюдать умеренность.

5. Мозаичная плитка возвращается в ванные! Однако сегодня она менее яркая и блестящая, чем пятнадцать лет назад. В моде также крупные мозаичные панно.

6. Узор «рыбья чешуя» на керамической плитке начинает вытеснять бывшие популярными несколько последних лет шестиугольники.

7. Узкая плитка в стиле «метро», или кабанчик, также никуда не делась и обеспечивает стенам интересную фактуру.

8. Визуально эффектная керамическая плитка 3D в виде акцента на одной стене или в качестве элемента на стене с гладкой однотонной плиткой.

9. Белый, черный и серый цвета никогда не стареют, но в моде сейчас синий, пастельно-розовый, коричневый, greige (бежево-серый), светло-желтый и вдохновленный природой зеленый.

10. Золотые или медные элементы.

11. Округлость, заменяющая острые формы и во всех других помещениях. В ванной комнате это может означать округлую ванну и раковину, а также круглые светильники и другие аксессуары. Округлость придает помещению легкость и создает ощущение простора.

12. Практичные и эстетичные настенные унитазы и смесители.

13. Стекло и прозрачность. Душевую зону лучше отделить от остального помещения лишь прозрачным стеклом. Прозрачность придает маленькому и часто не имеющему окон помещению воздушность и простор.

14. Освещения много, и оно распределено по всему помещению. Одной или пары ламп в ванной комнате недостаточно – чтобы утром было легко проснуться, ванная должна быть хорошо освещена. Сейчас модно размещать между подвесным потолком и стенами светодиодные ленты. Планируя освещение, также стоит обратить внимание на зеркало, перед которым проводят много времени.

15. Зеленый акцент или пышность растений. Если в ванной комнате нет естественного света, лучше использовать натурально выглядящие искусственные растения.

Из моды безнадежно вышли

1. Волнистые или ступенчатые потолки, а также эффект звездного неба с подсветкой.

2. Массивные душевые кабины, которые занимают слишком много места и визуально ломают помещение.

3. Непрозрачные перегородки из стеклянных блоков и стеклянная настенная плитка.

4. Огромные массажные ванны в небольшом пространстве, а также белые пластиковые панели для ванны.

5. Переизбыток узоров и элементов.

6. Нежные розовые тона, за исключением модного пастельно-розового.

7. Мебель из темно-красного дерева, а также покрытые блестящим лаком шкафы. Безопасным выбором являются светлые или выполненные из натурального дерева, а также матовые поверхности.