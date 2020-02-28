Помните, что крыши и тротуары необходимо очистить от снега и льда

Избыточная снежная нагрузка опаснее всего для легких стальных или деревянных строений (например, ангаров, спортивных залов, эстакад) или же отдельных частей зданий - плоских крыш, или же крыш с невысоким скатом. Также повышенная нагрузка опасна для старых амортизированных зданий.

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, особое внимание стоит уделять местам на крыше, имеющим разные уровни или же примыкающим к более высоким строениям. На эти участки ветер наносит много снега, причем его количество может во много раз превышать максимально допустимую на крышу снежную нагрузку.

«Стоит избегать скопления льда и снега в желобах и водостоках, поскольку это может повредить систему труб и препятствовать отводу талой или дождевой воды с крыши», - добавил Кландорф.