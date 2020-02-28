Борьба с коронавирусом в Эстонии: строгие гигиенические требования, людей могут начать пропускать через тепловизор

«Быстрое реагирование Таллиннской скорой помощи и Западно-Таллиннской центральной больницы для локализации случая коронавируса, который был выявлен вчера, дает уверенность в том, что система здравоохранения готова к предотвращению дальнейшего распространения вируса. Однако мы должны быть готовы к тому, что будут новые случаи. Вчера рабочая группа посчитала необходимым еще больше повысить готовность и способность всех компетентных учреждений, а также улучшить систему оповещений. Также нужно создать дополнительную возможность для дезинфекции рук в общественных помещениях», – сказал руководитель рабочей группы, министр социальных дел Танель Кийк.

Рабочая группа предложила улучшить возможности больниц для тестирования на коронавирус. Рабочая группа также пришла к выводу, что возможности для тестирования следует развивать в дополнение к лаборатории Департамента здоровья в Клинике Тартуского университета, Ида-Вируской центральной больнице и Пярнуской больнице.

Также считают необходимым установить тепловизионные камеры в аэропорту и портах для выявления потенциальных заболевших среди приехавших из зон риска, которых необходимо направить на дополнительную проверку здоровья.

Рабочая группа поддержала рекомендацию Департамента здоровья по поводу того, что прибывшие из зоны риска люди могли бы оставаться по договоренности с работодателем две недели дома для контроля своего здоровья. В случае заболевания необходимо обратиться к семейному врачу, который оценит состояние здоровья или позвонить по номеру семейных врачей 1220.

Рабочая группа не посчитала необходимым продлить школьные каникулы или закрыть учебные заведения. Однако предложила передать полномочия по принятию решений школам, которые могут в случае необходимости внести изменения в свою организацию работы. Рабочая группа поддержала рекомендацию Департамента здоровья о том, что ученикам, приехавшим из зоны риска, может быть предоставлена возможность обучения на дому в течение двух недель после прибытия.

Группа также поддержала рекомендации Министерства иностранных дел и департамента здоровья не посещать зоны риска – Китай, северную Италию, Иран, Сингапур, Японию и Южную Корею. А также пересмотреть необходимость поездок в целом.

Рабочая группа не посчитала необходимым в нынешней ситуации ограничить или запретить культурные и спортивные мероприятия. Организатором мероприятий рекомендуется соблюдать более строгие гигиенические требования, включая создание дополнительных возможностей для дезинфекции рук.

В обсуждениях участвовали эксперты Министерства социальных дел, Министерства внутренних дел, Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны, Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Министерства культуры, Министерства обороны и Министерства финансов.