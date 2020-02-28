Фото: ласнамяэского убийцу-расчленителя посадили почти на 18 лет

Суд согласился с требуемым прокурором наказанием и по совокупности приговорил Лийва к 15 годам лишения свободы. Поскольку за прежние преступления Лийв отбывал условное заключение, это означает, что общий срок отсидки составит 17 лет, пять месяцев и 26 дней.

В суде он сказал, что больше никогда в жизни не хотел бы пережить ничего подобного. Но это его не извиняет. Убийца провел две недели рядом с частично расчлененным телом, наливаясь водкой. Время от времени он пользовался банковской карточкой убитой женщины, чтобы купить еду и алкоголь.

По этическим соображениям нельзя говорить обо всем том ужасе, который сотворили с телом женщины, но одно только описание отрезанной головы говорит о многом.

По словам прокурора Катрин Паэсоо, Лийв признал вину в полном объеме. У обвиняемого есть два прежних действующих наказания за насильственные действия в отношении убитой сожительницы. Прокурор говорит, что ему, конечно, неоднократно давали возможность исправить свое поведение через социальные программы, но, к сожалению, ему это не помогло. Паэсоо отметила, что удовлетворена жестким наказанием обвиняемого - Лийва нужно изолировать от общества как можно надолго.

В своем последнем слове подсудимый сам сказал, что раскаивается в содеянном: У меня не было никакого плана ее убивать. Я не хотел это делать. Но да… так получилось. Я очень сожалею об этом».

В шоке были даже опытные сыщики

Труп 9 января нашел сожитель дочери убитой, который попал в квартиру при помощи слесаря, и тут же вызвал полицию.

Поскольку после праздников убитая не выходила на связь, дочка несколько раз приезжала к ее квартире, но двери никто не открывал. Также жертве пытались звонить, но по ее телефону отвечал Игорь, который утверждал, что они с матерью в Нарве, она очень пьяная и не может говорить. У квартиру приезжала и полиция, но и ей никто не открыл. В действительности женщина в это время уже, скорее всего, была убита, однако никаких четких указаний на преступление еще не было.

По оценке побывавшей на месте происшествия прокурора Катрин Паэсоо, этот случай по своей жестокости является одним из самых ужасных за последние 10-20 лет: «Это, конечно, не обычная картина. Прежде всего, был слышен сильный запах, дальше – собака, которая, вероятнее всего, жила в этой квартире с момента убийства женщины». Между убийством и обнаружением трупа прошли две недели.

Труп женщины лежат на полу в кухне. Ножом была отрезана голова и истерзано все тело. По словам руководившего в то время службой по борьбе с преступлениями против личности Рогера Кумма, Игорь явно собирался расчленить свою сожительницу, но бросил дело на половине. На теле и лице женщины было множество ножевых ран. По оценке судебного врача, смерть наступила в результате удара ножом в сердце. Голову отделили от тела уже после смерти.