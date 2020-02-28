Тотальный диктант-2020 пройдет в «Котле культуры»

Тотальный диктант пройдет по всему миру совсем скоро – 4 апреля, поэтому организаторы решили рассказать о том, что они приготовили для участников на этот раз. Традиционно в Таллинне организаторы стараются каждый год привносить новые идеи для проведения диктанта, в этом году все площадки города будут сконцентрированы в одном месте - всех приглашают в «Котел культуры», именно там пройдут все приуроченные к акции мероприятия.

«Отличительной чертой Тотального диктанта в Таллинне стало то, что мы каждый раз приглашаем на роль диктатора текста интересных людей. В прошлом году, когда наш город стал столицей акции, к нам приехали сразу трое замечательных людей – автор текста Павел Басинский, тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и всеми любимый артист Кирилл Кяро, - напомнил мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Кто станет диктатором в этом году – пока сохраним в секрете, но, думаю, постоянные участники акции подтвердят, что их ожидания еще ни разу не были обмануты».

Напомним, что автором текста диктанта в этом году стал писатель Андрей Геласимов. Он прочитает текст на главной площадке акции в столице Тотального диктанта—2020, которой стал Санкт-Петербург. Текст, четыре части которого напишут участники акции 4 апреля, посвящен жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.

Ежегодные курсы по подготовке к Тотальному диктанту будут традиционно проходить по субботам в 11:00 в Таллиннском университете и начнутся за три недели до проведения акции – 14 марта. Онлайн курсы будут открыты на сайте акции totaldict.ru.

В марте также начнется автопробег – Тотальное путешествие, в ходе которого статус столицы Тотального диктанта официально будет передан от Таллинна Санкт-Петербургу. Несмотря на то, что города находятся совсем близко, организаторы проложили маршрут через Латвию, Литву, Калиниградскую область, Польшу и Беларусь.