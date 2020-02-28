Яника Мёльдер: Гран-При Miss Valentine отличная возможность для нашей художественной гимнастики

Такую честь эстонской художественной гимнастике доверили впервые и заслуга в этом принадлежит Янике Мельдер, которая четверть века назад после завершения карьеры решила организовать международный турнир, чтобы и в Эстонии появлялись новые спортсменки, которые могли бы повторить достижения Мёльдер в составе сборной СССР - на чемпионате мира 1989 года Мёльдер завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, на чемпионате Европы 1988 года золото в командных упражнениях и две серебряные медали ЧМ 1987 и 1989 годов.

- Статусом "Гран-при" в Эстонии обладают немногие соревнования. Вам удалось сделать из просто хорошего международного турнира этап мировой серии, где спортсменки борются и за призовые деньги. Насколько труден был путь к получению такого признания и что даст Эстонии проведение подобного соревнования?

- О получении статуса Гран-При я думала последние пять лет. Абсолютно убеждена , что проведение соревнования такого ранга в Эстонии очень важно для развитиа художественной гимнастики в стране в целом. Наши лучшие спортсменки смогут сравнить себя в родных стенах с мировыми звездами. Судить соревнования будут судьи самого высокого уровня. Кроме того, Союз гимнастики Эстонии получит от проведения этапа Гран-при еще один бонус: на следующих этапах Гран-при Эстонию будут представлять две спортсменки, так как у стран организаторов Гран-при такое право есть. Для меня лично получения эстонским турниром статуса Гран-при означает, что ты работу, которую мы делали в течение четверти века, оценили и оценили по достоинству. Конечно, соревнование такого уровня значит для меня и новые вызовы, и бессоные, ночи, но это приятные вызовы.

- Каков интерес к турниру показали зарубежные страны?

- Интерес к турниру - огромный. На календаре конец февраля, в начале марта спортсменки в художественной гимнастике начинают делать новые программы. В Тарту уже такие новые программы будут и сейчас на нас смотрит весь мир - ведь именно здесь и сейчас соревнуется элита мировой художественной гимнастики. Многие из тех, кто выступит в Тарту - реальные претенденты на медали Олимпидаы в Токио.

- Наши спортсменки тоже будут представлены в родных стенах? Известно, что желающих попасть в соревновательный лист в нашей стране было много...

- В Гран-при будут участвовать лучшие гимнастки Эстонии, члены сборной страны. А желающих, действительно, было много.

- Как обстоят дела в нашей художественной гимнастике?

- Эстонская художественная гимнастика живет отлично. Наши спортсменки показывают высокие результаты как на титульных соревнованиях, так и на международных турнирах. Эстонские тренера делают свою работу на отлично. Лидером нашей сборной сейчас является Виктория Богданова, но есть и много сильной молодежи, которая постоянно тренируется и стремится к высоким результатам на международной арене. Гран-при в Тарту будет очень полезен и им: молодежь стремится схватить все новое и сможет увидеть своими глазами как готовятся к соревнованиям и выступают чемпионки мира.

Виктория Богданова ФОТО: Indrek Kask/Eesti Võimlemisliit

- Как сложится борьба за медали Олимпиады? Ожидается ли опять доминирование России?

- Прогноз на Олимпийские игры сейчас я не осмелюсь сделать. В сегодняшней художественной гимнастике никогда нельзя быть уверенным, кто выиграет. Да, можно предсказать, что Россия получит свои золотые медали, но оставлю эти предсказания другим. Мое мнение таково, что у кого нервы окажутся крепче, чем у конкурентов, кто сможет набрать больше очков за свои программы, того и наградят золотом Олимпийских Игр.

Miss Valentine соберет в тартусском спортхолле "Калев" около тысячи гимнасток в различных возрастных категориях. Основные соревнования пройдут сегодня, в пятницу 28 февраля, а также в субботу и воскресенье.