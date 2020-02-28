СМИ: Турция больше не будет мешать беженцам добираться до Европы

«Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут пересечь границу Евросоюза», — сказал он.

Чиновник отметил, что в ожидании новой волны беженцев из сирийской провинции Идлиб турецкая полиция и береговая охрана получили приказ не чинить им препятствий на сухопутных и морских переходах, пишет РБК.

Ситуация в Идлибе обострилась в начале февраля, когда Турция обвинила сирийские правительственные силы в обстреле своих военных, в результате которого погибли несколько человек. В ответ Турция открыла огонь по позициям Сирии и нейтрализовала более 70 человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал атаку «поворотным моментом» и пригрозил ответными мерами на действия Сирии.

Через неделю Анкара вновь заявила о гибели своих военнослужащих из-за обстрела со стороны Сирии. Турецкие силы нанесли ответный удар и позже заявили о нейтрализации 101 сирийского военного, уничтожении трех сирийских танков и вертолета.

Сегодня стало известно, что Североатлантический совет НАТО, куда входят послы всех 29 союзников альянса, по просьбе Турции соберется в пятницу для обсуждения ситуации в Сирии. В соответствии с Вашингтонским договором НАТО любой союзник может запрашивать консультации Совета, когда, по мнению любого из них, под угрозой находятся их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность, пишет Newsru.

Утром 28 февраля турецкие чиновники сообщили, что в результате авиаудара в Идлибе погибли 33 турецких военных. После этого Анкара нанесла ответные удары по позициям армии Сирии в регионе. Турецкие власти также охарактеризовали инцидент как "атаку на НАТО", а в Вашингтоне готовы поддержать Анкару. "Мир сидит сложа руки и наблюдает за уничтожением Идлиба Асадом, Ираном и русскими", - говорится в заявленииссенатора США Линдси Грэма, призвавшего президента Дональда Трампа к созданию бесполетной зоны над Идлибом.