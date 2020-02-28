У обманутых клиентов интернет-магазина остался последний шанс вернуть деньги

Харьюский уездный суд 26 февраля взял в производство заявление о банкротстве OÜ HHLP. Заседание пройдет 9 марта в 11.30.

Временным управляющим в деле о банкротстве назначен Юри Труутс, которому свои требования могут передать купившие за свои средства, то есть без рассрочки, товары, но так их не получившие клиенты.

Reset.ee закрыл как интернет-магазин, так и контору несколько недель назад, после того, как Департамент защиты прав потребителей и технического надзора в третий раз назначил предприятию штраф, поскольку в их отношении собралась сотня жалоб, связанных с заказанным в интернет-магазине, но так и не полученным товаром.