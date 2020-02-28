У обманутых клиентов интернет-магазина остался последний шанс вернуть деньги

В отношении OÜ HHLP (бывший Reset Eesti OÜ) начато производство о банкротстве, что означает, что у оставшихся без товаров клиентов интернет-магазина появилась последняя возможность вернуть деньги, пишет Postimees.
Харьюский уездный суд 26 февраля взял в производство заявление о банкротстве OÜ HHLP. Заседание пройдет 9 марта в 11.30.
Временным управляющим в деле о банкротстве назначен Юри Труутс, которому свои требования могут передать купившие за свои средства, то есть без рассрочки, товары, но так их не получившие клиенты.
Reset.ee закрыл как интернет-магазин, так и контору несколько недель назад, после того, как Департамент защиты прав потребителей и технического надзора в третий раз назначил предприятию штраф, поскольку в их отношении собралась сотня жалоб, связанных с заказанным в интернет-магазине, но так и не полученным товаром.
По состоянию на 28 февраля, по данным e-krediidiinfo, у OÜ HHLP, помимо требований от клиентов, еще долг по налогам в 26 338 евро.