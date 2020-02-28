В Таллинне выдано более 250 разрешений на эксплуатацию жилых домов

Из 183 частных домов большую часть – 157 – составили особняки, из всего количества многоэтажных домов 56 - 3-5-этажные здания. Из общего количества новых жилых помещений львиная доля принадлежит многоэтажным многоквартирным домам – 2761 или 92%, в частных домах лишь 236 помещений или 8% жилой площади.

Вдобавок к новым строениям 138 зданий (558 жилых помещений) получили разрешение на расширение, 221 дому (14 945 жилых помещений) выдали разрешение на перестройку.

44% от всего нового жилья расположено в Хааберсти, 28% - в Пирита. Самая высокая доля новых многоэтажных домов принадлежит Пыхья-Таллинну – 29%, затем следует Ласнамяэ – 19% и на третьем месте Кристийне – 18%.

Самые большие новые квартиры (площадью 74 кв. м) находятся в районах Кесклинн и Нымме, самые маленькие – 57 кв. м - в Хааберсти.

Если провести расчет на душу населения, то чаще всего разрешения на использование новых зданий выдавались в Пыхья-Таллинне и Хааберсти.

В соседних волостях (Харку, Йыэляхтме, Кийли, Раэ, Саку, Саэ, Виймси) разрешение на использование было выдано 1812 новым зданиям.

Статистика изменений в строительстве, произошедших за десять лет

Если сравнить тренды строительства новых зданий 2019 года с направлениями 2009 года, можно заметить, что сейчас доля однокомнатных квартир уменьшилась в два раза, тогда как доля четырехкомнатных в два раза выросла.

Начиная с 2013 года, доля многоэтажных многоквартирных домов начала расти. Если в 2013 году рост составил 19%, то в 2019 он достиг уже 31%.