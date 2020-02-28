Пт, 28.02.2020
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Авиакомпании отменяют рейсы в Италию из-за коронавируса

Самолет Ryanair. Иллюстративное фото.

ФОТО: Stefano Rellandini / Reuters

Европейские перевозчики Wizz Air и Ryanair объявили о временном ограничении авиасообщения с Италией из-за распространения коронавируса.

«Авиакомпания Wizz Air решила снизить частоту полетов по нескольким маршрутам, включая итальянские, в период с 11 марта по 2 апреля из-за падения спроса на билеты», — сообщается 28 февраля в заявлении компании, которое публикует Budapest Business Journal.

В частности, под удар попали полеты из Польши, Латвии и Литвы по всем итальянским направлениям. В данный момент из системы бронирования перевозчика пропали Рим, Бари, Милан и Неаполь с вылетом из Риги, пишет "Фонтанка".

Ryanair также объявил о сокращении полетов на Апеннины с 12 по 31 марта.

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