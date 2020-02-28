Картина дня: приговор убийце-расчленителю, жертвы гриппа и уведомления от налоговиков

Фото: ласнамяэского убийцу-расчленителя посадили почти на 18 лет

Главного героя одного из самых ужасных преступлений последнего десятилетия Игоря Лийва, который убил свою сожительницу и расчленил ее тело, Харьюский уездный суд приговорил сегодня к длительному лишению свободы. Читать далее...

Ошибка исправлена: тысячи жителей Эстонии получат важные уведомления от налоговиков

Налогово-таможенный департамент (НТД) отправит исправленные уведомления об уплате земельного налога людям, у которых из-за ошибки взаимодействия инфосистем не была учтена налоговая льгота в отношении участка земли под домом. Читать далее...

Грипп в Эстонии забрал еще одну жизнь

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе в Эстонии произошла еще одна связанная с гриппом смерть. Читать далее...

Студия Postimees: ждать ли Ида-Вирумаа новых массовых сокращений?

Ида-Вирумаа вновь занял свое место на первых полосах республиканских СМИ. В то время как министры выступают с громкими заявлениями о планах строительства одного-двух крупных заводов, сами работники сообщают о новых волнах сообщений. Читать далее...

Туристы из Эстонии должны быть готовы к дополнительным расходам

Хотя обычно страховые компании не компенсируют стоимость отмененной из-за вируса поездки, есть надежда вернуть деньги за билеты, если перевозчики сами отменят рейсы. Но в случае заболевания за границей страховка покрывает все расходы, если поездка не была предпринята в район эпидемии намеренно. Читать далее...

Борьба с коронавирусом: строгие гигиенические требования, людей могут начать пропускать через тепловизор

Сегодня, 28 февраля, министр социальных дел Танель Кийк направил правительству Эстонской Республики предложения по предотвращению распространения коронавируса. Читать далее...

Сухой закон Эстонии пока не грозит

Каждое утро нам приходится читать сводки полиции о том, сколько нетрезвых водителей было задержано на дорогах Эстонии за сутки. Каждые выходные, да и не только, в Старом городе до утра можно встретить нетрезвых и неадекватных граждан, от которых могут спасти только быстрые ноги. Читать далее...

Собачьи площадки: правила есть, условий нет

Ничто так не радует собаковладельца, как внезапные трясины и сомнительный инвентарь на таллиннских площадках для выгула. Читать далее...

Наличные жителей Эстонии окажутся в руках американской фирмы

Фирма G4S, обладающая монополией на эстонском рынке инкассаторских услуг, продаст свой бизнес по доставке наличных американской охранной фирме Brink's, которая будет обслуживать все банкоматы с наличными в Эстонии. Читать далее...

Недомалина: День независимости – как 1 мая?

Сенсация: 25 февраля около половины таллиннцев стройными рядами отправились на работу пешком и сильно заранее, еще затемно. Это была акция, которая держалась в строжайшей тайне и не афишируется до сих пор, это был настоящий заговор, о котором наш портал сообщает первым. Читать далее...

Жаль только, жить в эту пору прекрасную…

Речь президента на торжествах по случаю 102-й годовщины Эстонской Республики эксперты и комментаторы разобрали по буковкам и запятым, не оставив на ней живого места (сказанное относится равно как к объекту, так и к субъекту). И поэтому приуроченный к той же дате спич премьер-министра, произнесенный им в Тарту, незаслуженно остался в тени. Читать далее...

Весна на подходе: на смену морозам придет тепло