Чиновники серьезно взялись за проверку магазинов, торгующих э-сигаретами

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в ходе инспекции будет проверен ряд торговых точек. Основанием стали вступившие в силу 1 июля 2019 года поправки к Закону о табаке, которые ужесточили требования, предъявляемые к продаже табачных изделий и связанной с ними продукции.

Например, вступившие в силу с 1 июля 2019 года требования Закона о табаке в пункте 1 части 3 параграфа 22 запрещают при розничной продаже табачных изделий или продукции, связанной с табачными изделиями, их видимую выкладку в торговом месте или демонстрацию их торговой марки.

Исключение сделано только для точек розничной торговли, которые специализируются на продаже табачных изделий и связанных с ними товаров. У них нет запрета на выставление товара на прилавок, но не разрешается, чтобы товар был виден снаружи магазина.

Исходя из требований закона, у местных самоуправлений есть право осуществлять государственный надзор по выполнению установленных требований на своей территории.

«Проверку торговых точек начали в ноябре прошлого года, - сообщила Марит Мяэпере, ведущий специалист Департамента предпринимательства. – Причиной послужило то, что в нескольких торговых центрах обнаружили, что продавцы электронных сигарет не соблюдают требования Закона о табаке – например, то, что вышеуказанные продукты не должны быть видны за пределами торговой точки».

В рамках контроля крупнейшим розничным продавцам электронных сигарет разослали письма, в которых обратили внимание на изменившиеся требования Закона о табаке: точно так же, как в магазинах сигареты теперь скрыты от глаз покупателей, должны быть спрятаны и электронные сигареты.

«На данный момент соответствие выкладки табака и табачных изделий новым требованиям проверено более чем в 20 торговых точках, - сказала Марит Мяэпере. - В ходе надзорного производства продавцам дали возможность для предоставления объяснений, а также предоставили время для исправления недочетов. Если торговцы не приведут выкладку товара в соответствие с требованиями Закона о табаке, их ждут предписания».

Проверка продавцов электронных сигарет проводится совместно с Департаментом технадзора и защиты прав потребителя, который осуществляет контроль торговых точек за пределами Таллинна, а также проверяет соответствие рекламы табачных изделий установленным требованиям.