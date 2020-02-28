Пока неясно, когда в Таллинне будет введен туристический налог

В ходе вчерашней встречи с представителями туристического сектора мэр Таллинна обсудил развитие туристической сферы столицы. Точных дат, когда туристический налог будет введен, не прозвучало.
На встрече обсудили туристический налог как возможный инструмент, который может быть использован в развитии и представлении Таллинна как туристического направления.
«Туристический налог – это скорее возможность развития, чем риск. Полученные средства можно будет направить, например, в одну из трех крупных сфер – развитие городской инфраструктуры, оживление туризма в низкий сезон через поддержку культурных мероприятий и конференций, а также продвижение Таллинна как направления международного туризма», - сказал мэр Михаил Кылварт.
Мэр подчеркнул, что он считает важным направить средства, которые поступят от туристического налога в сотрудничестве с представителями туристического сектора, именно на развитие туризма. Туристический налог могли бы платить как туристы, остающиеся на ночлег в гостиницах, так и арендующие квартиры и круизные туристы.
На встрече обсудили и тему онлайн-платформ, позволяющих предоставлять услугу сдачи частного жилья внаем на короткий срок. Этот вопрос важен как для местного самоуправления, так и с точки зрения гостиничного бизнеса. Было условлено, что в ближайшее время к обсуждению темы вернутся, чтобы затронуть вопросы необходимости и основ возможных регуляций.
Таллинн ежегодно посещает 4,5 миллиона зарубежных гостей, из них 2,15 миллиона проводят здесь хотя бы одну ночь. Около трети ночующих остаются в арендованных на короткий срок квартирах. За четыре года число таких квартир в городе возросло более чем в два раза. В зависимости от сезона число арендуемого на короткий срок жилья в столице составляет от 1900 до 2800 единиц.
Во встрече приняли участие представители Союза туристических фирм Эстонии, Союза гостиниц и ресторанов Эстонии, Бюро конференций Эстонии, Таллиннского порта и Таллиннского аэропорта, а также крупнейшего перевозчика – фирмы Tallink.