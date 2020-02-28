Пока неясно, когда в Таллинне будет введен туристический налог

На встрече обсудили туристический налог как возможный инструмент, который может быть использован в развитии и представлении Таллинна как туристического направления.

«Туристический налог – это скорее возможность развития, чем риск. Полученные средства можно будет направить, например, в одну из трех крупных сфер – развитие городской инфраструктуры, оживление туризма в низкий сезон через поддержку культурных мероприятий и конференций, а также продвижение Таллинна как направления международного туризма», - сказал мэр Михаил Кылварт.

Мэр подчеркнул, что он считает важным направить средства, которые поступят от туристического налога в сотрудничестве с представителями туристического сектора, именно на развитие туризма. Туристический налог могли бы платить как туристы, остающиеся на ночлег в гостиницах, так и арендующие квартиры и круизные туристы.

На встрече обсудили и тему онлайн-платформ, позволяющих предоставлять услугу сдачи частного жилья внаем на короткий срок. Этот вопрос важен как для местного самоуправления, так и с точки зрения гостиничного бизнеса. Было условлено, что в ближайшее время к обсуждению темы вернутся, чтобы затронуть вопросы необходимости и основ возможных регуляций.

Таллинн ежегодно посещает 4,5 миллиона зарубежных гостей, из них 2,15 миллиона проводят здесь хотя бы одну ночь. Около трети ночующих остаются в арендованных на короткий срок квартирах. За четыре года число таких квартир в городе возросло более чем в два раза. В зависимости от сезона число арендуемого на короткий срок жилья в столице составляет от 1900 до 2800 единиц.