Внимание, розыгрыш! Новый ресторан в Старом городе приглашает на ужин

Немного истории. Семь лет назад в Мустамяэ появился киоск, в котором разместились крошечная кухонька и еще более крошечное пространство с парой столиков. Зато за пиццей в этот киоск ездили из всех районов города. Киоск назывался Al Mero pizza и принадлежал очаровательной эстонской паре - Марью Мяндметс и Урмасу Луйку. Затем открылась одноименная пиццерия на улице Гонсиори, затем продуктовые улицы в торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare, и вот наконец, новый этап: распахнул свои двери главный ресторан компании: La Prima Pizza на улице Харью в Старом городе.

Ресторан La Prima ФОТО: Lauri Laan

Для приготовления блюд здесь используются натуральные итальянские продукты: сыры моцарелла Fior di Latte, страччателла и буррата, различные виды пасты, трюфели, салями и многое другое. А в меню ресторана обязательно найдется что-то привлекательное для каждого посетителя.

Да уж, тут есть из чего выбрать! Вот, например, среди изобилия названий пиццы видим новинки: острая пицца с n'duja и сыром страччателла из Калабрии и пицца с буррата и свежим салатом.

«Наше тесто для пиццы поднимается в течение 12 часов - только тогда мы начинаем делать из него пиццу. Соус для пиццы — тоже наших рук дело, он и называется La Prima Pizza», - рассказывает хозяйка заведения Марью.

Марью Мяндметс. ФОТО: личный архив

Помимо пиццы вы найдете там еще много вкусных итальянских блюд! Вот, например, брускетты с паштетом из куриной печени, овощей на гриле и сыра, а также брускетты с помидорами. Мидии с классическим томатным соусом или белым вином, сливками и фенхелем, а также различные морепродукты. Необычна закуска из сыра буррата с солеными анчоусами и жареными помидорами.

Буррата с анчоусами и помидорами. ФОТО: Lauri Laan

«Мы используем высококачественную, так называемую грубую итальянскую пасту, потому что таким образом соус лучше соединяется с пастой, а вкусовые ощущения намного приятнее!» - уверяет Марью. Наряду с классическими пиццами а стиле Al Mero, уже хорошо известными таллиннцам, новинка и настоящая жемчужина ресторана - паста с черным трюфелем. На раскаленном лавовом камне можно самостоятельно запечь кальмара, тигровых креветок, утиную грудку или говяжью вырезку.

На раскаленном камне можно поджарить мясо самостоятельно. И не только мясо. ФОТО: Lauri Laan

В качестве десертов в ресторане предлагают особенное тирамису, которое Марью впервые попробовала в кондитерской города Пизы, классическое тосканское десертное вино Vin Santo с печеньем кантучи, разнообразные пирожные. Что касается мороженого, джелато, то Марью прошла обучение в университете Carpigiani Gelato и все рецепты для своей Gelato Factory разработала самостоятельно.

Лимончелло. ФОТО: Lauri Laan

Лимончелло, который предлагают в ресторане, также изготавливается здесь вручную. «Мы используем старинный рецепт из Неаполя, доверенный нам нашим другом и поставщиком Антонио, который стал крестным отцом нашего среднего сына. Антонио еженедельно снабжает нас свежими фруктами и овощами, выросшими под итальянским солнцем. Кроме того, самые настоящие лимоны, которые мы используем в лимончелло, родом из Сорренто», - рассказывает Марью.

Лимонное дерево. Настоящее. ФОТО: Lauri Laan

В центре зала растет настоящее 50-летнее лимонное дерево, привезенное из Тосканы. О нем заботятся, обеспечивая необходимую влагу, минералы и дневной свет. В оформлении интерьера ресторана использованы работы эстонских дизайнеров: печь для пиццы украшают более 2000 глазурованных плиток, кухонные раковины изготовлены Eesti Keraamikakoda. Дизайнер обоев с изображением лимонов - Рита Ассор. Вешалки - и те дизайнерские.

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