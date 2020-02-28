После двадцати лет инвалидности 71-летнюю пенсионерку из Силламяэ вдруг признали формально здоровой

Пенсионерка подала в Департамент социального страхования возражение на его решение, но департамент оставил решение в силе. В своем ответе Алла Салусоо из отдела качества, ссылаясь на законодательство подробно описала, в каких случаях следует присваивать ту или иную степень недуга. По Закону о социальных пособиях, для пенсионеров по старости эта степень устанавливается в зависимости от того, насколько пенсионер нуждается в посторонней помощи при личной гигиене, одевании, передвижении, насколько он нуждается в присмотре для его же безопасности. Средняя, тяжелая или глубокая степень недуга - это когда пенсионер нуждается в помощи, соответственно, не менее раза в неделю, каждый день или круглосуточно.

За дополнительной консультацией департамент обратился всё к той же Ауне Тамм, и она, фактически, рассматривала жалобу на саму себя. Хотя в ответе перечисляется целый букет заболеваний и список лекарств, которые постоянно принимает пенсионерка, всё это, по действующему законодательству, не является поводом для присвоения степени тяжести недуга. Лекарства позволяют поддерживать определенное состояние здоровья (в том числе артериальное давление) и даже периодические вызовы скорой помощи на дом в принятой процедуре принятия решения “не считаются”. Пенсионерка, по мнению эксперта, в состоянии справляться со своими ежедневными делами без посторонней помощи.

При этом, отметили в департаменте, стоимость лекарств пенсионерки компенсируется в любом случае, эту льготу она не теряет.

По словам Антонины Анатольевны, в переписке с департаментом ей очень помогли чиновники городской управы - составляли документы и переводили для нее на русский язык ответы департамента.

“Честно говоря, эти 26 евро, которые даются при тяжелой степени - не особо важны для меня. Мне важен сам статус инвалида, который дает право оформить парковочную карту и другие льготы”, - говорит Антонина Королёва.

Кроме того, добавляет пенсионерка, ей просто обидно - лучше она себя чувствовать не стала, и раз государство решило, что она здорова, значит ее упрекают в том, что и раньше она считалась инвалидом необоснованно?

Суд запросил подробности

Антонина Королёва решила не сдаваться и обратилась за юридический помощью в бюро евродепутата Яны Тоом.

“Госпожа Корнышева из этого бюро помогла мне собрать пачку документов для обращения в суд, - рассказала пенсионерка. - Всё это мы успели сделать вовремя и подали в суд”.

Рассматривая жалобу, судья отметила противоречие - с одной стороны пенсионерка написала в жалобе, что в состоянии ходить в аптеку и к врачу в одиночку, с другой - что нуждается в помощи другого человека в ежедневных делах. Суд запросил у сторон дополнительные объяснения.

Основной спор идет именно вокруг того, нуждается пенсионерка в посторонней помощи или может обходиться без нее. Департамент продолжает настаивать, что Антонина Королёва может справляться сама и нуждается в помощи не больше, чем любой другой человек в ее возрасте (по требованию суда департамент привлек другого эксперта, который изучил историю болезни и пришел к такому же выводу).

“В связи с тем, что ходатайствующая переболела инфарктом сердечной мышцы, желание в надзоре является по-человечески понятным, но данное обстоятельство не является основой для установления инвалидности”, - говорится в пояснении департамента.

“В Силламяэ, насколько я знаю, больше 20 человек похожим образом получили отказ. Кого-то из них я знаю лично, о ком-то только слышала”, - рассказала пенсионерка.

По словам ее супруга, врачи скорой тоже говорили, что Антонина Анатольевна - не единственная, кто столкнулся с такой проблемой.