Боитесь путешествовать во время эпидемии? Отправляйтесь гулять по Йыэляхтме!

Йыэляхтме может гордиться не только своей природой и водопадом Ягала, но и церквями, и древним мостом, и многим другим. Вот, например, Линнамяэская гидроэлектростанция, история которой достаточно богата.

ФОТО: Юлия Подгорнева

В начале прошлого века, еще в царское время, целлюлозу в Эстонии производили на фабрике Вальдхофа в Пярну и на Северном целлюлозно-бумажном заводе в Таллинне, который имел филиал в приречье Ягала. Во время Первой мировой войны пярнуская фабрика была разрушена, что повлекло за собой острый дефицит бумаги. Тогда для поддержки уцелевшего завода было принято решение о строительстве близ филиала Ягала Линнамяэской гидроэлектростанции.

За проект в 1917 году взялся профессор Хельсинкского университета Аксель Вернер Юселиус, но Вторая мировая война помешала довести дело до конца, в 1941 году электростанция была разрушена. Ее развалины в 1979 году послужили съемочной площадкой для фильма Андрея Тарковского «Сталкер». В 2002 году электростанция была восстановлена.

ФОТО: Юлия Подгорнева

В низовьях реки Ягала, включающих в себя реку Йыэляхтме, а также связанные с обеими реками водохранилища, пруды, леса и луга речного побережья, обитают летучие мыши. Всего же в Северной Эстонии водится десять видов летучих мышей, и все они являются охраняемыми не только у нас, но и в Европе.

В волости Йыэляхтме находится и одна из самых древних в Эстонии церквей, деревянная церковь предположительно существовала здесь еще во времена датского правления и была построена в начале 1220-х годов. К сегодняшнему дню церковь Святой Девы Марии прошла три этапа перестройки и реставрации. Во второй половине XIV века было построено основное здание. В начале XV-го отстроили хоровое помещение и притвор, последней появилась башня. В церкви сохранились ценные художественные памятники: например, изготовленная в 1639 году в стиле Ренессанса кафедра и барочный алтарь 1670 года. В целом в церкви доминирует стиль позднего Возрождения.

Интересен с исторической точки зрения и мост Йыэляхтме - это один из старейших сохранившихся сводчатых мостов в Эстонии, который был построен на почтовом тракте Таллинн-Петербург, соединявшем центр Эстляндской губернии со столицей Российской империи.

Пролеты моста тоже были разрушены во время Второй мировой войны. Одному из них после реставрации удалось вернуть прежний вид, однако вместо традиционного для старых построек плитняка уже использовался бетон. В настоящее время все пролеты имеют бетонные своды. Место охраняется государством как памятник архитектуры.

Одна из природных достопримечательностей — валун Аугу. При высоте камня в семь метров в обхвате он составляет целых двадцать семь. Для всех желающих обозреть с него окрестности к камню прикреплена лестница.

Валун Аугу. ФОТО: Юлия Подгорнева