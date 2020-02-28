ВОЗ повысила риск уровня распространения коронавируса до «очень высокого»

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гербрейесус добавил вместе с тем, что пока все еще есть шанс сдержать распространение вируса. Большинство случаев заболевания, вызванного коронавирусом в мире, все еще можно проследить и выявить цепочку инфицированных. ВОЗ пока не видит доказательств того, что вирус распространяется бесконтрольно.

"Наш главный враг - не вирус. Наши главные враги - страх, слухи, стигматизация. Все что нам нужно - это факты, разум и солидарность", - заявил Гербрейесус. "Более 20 вакцин находятся сейчас в мире в процессе разработки, и несколько терапевтических средств проходят клинические испытания", - сказал он, добавив, что первые результаты ожидаются "через несколько недель".