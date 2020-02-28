Запись разговора с мошенником: как людей разводят лжеброкеры

Преступники звонят с иностранных номеров и представляются в качестве финансовых брокеров различных предприятий или другого рода "финансовых специалистов", пишет латвийский Rus.TVNET.
Чаще всего мошенники пытаются убедить своих жертв делать инвестиции посредством различных интернет-платформ, незарегистрированных ни в Латвии, ни в Эстонии.
В названиях сайтов часто используются следующие слова:
***gfbroker.***;
***alegramarkets.***;
***market-invest.***;
***maximarkets.***;
***mmglobal.***;
***everest***;
***everest-trade***;
***gmoption***;
***Capital Citadel FX***;
***Citadel Forex***;
***Go Capital FX***;
***CT – Trade***;
***Delloy Trade***;
***Glenmore Investment***;
***Trade.Rock-Finance***;
***Rock Capital Market***;
***Fx-dealer***;
***24option***;
***Fxnobels***;
***Fxgtrade***;
***Stock trade market***;
***Markets-invest***;
***alphacapital***
****everfxglobal****
*****forex-im****
*****xnobel****
****gfixtrade***
***investingcapital***
*****finaxis****
****pbncapital****
****citadel-fx*****
***ic-finance****, u.c., kā arī piedāvā palīdzību visā procesā, lai uzsāktu veikt investīcijas.
Стоит отметить, что постоянно появляются все новые названия для подобных платформ.
Ниже предлагаем послушать запись реального разговора жительницы Латвии с одним из "финансовых экспертов", который якобы находится сам в Эстонии.
В момент, когда потенциальный вкладчик соглашается на предложение мошенников, коммуникация переходит в Skype. Характерно, что лжеброкеры владеют только русским языком — на предложение перейти на латышский или эстонский язык они отвечают отказом.
При помощи "финансовых экспертов" доверчивые жители создают виртуальные денежные счета на предложенных платформах и начинают "инвестировать" — совершают различные перечисления, продолжая поддерживать контакт с мошенниками. По их советам жертвы покупают и продают акции, а также совершают различные другие действия, которые создают ложную иллюзию финансовой выгоды.
Полиция призывает жителей с большой осторожностью относиться к подобным звонкам, перед любыми действиями с деньгами проверять предприятия на предмет их регистрации в стране и их активности. Стражи порядка также советуют не разглашать свои личные данные незнакомым людям.