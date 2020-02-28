Запись разговора с мошенником: как людей разводят лжеброкеры

Чаще всего мошенники пытаются убедить своих жертв делать инвестиции посредством различных интернет-платформ, незарегистрированных ни в Латвии, ни в Эстонии.

В названиях сайтов часто используются следующие слова:

***gfbroker.***; ***alegramarkets.***; ***market-invest.***; ***maximarkets.***; ***mmglobal.***; ***everest***; ***everest-trade***; ***gmoption***; ***Capital Citadel FX***; ***Citadel Forex***; ***Go Capital FX***; ***CT – Trade***; ***Delloy Trade***; ***Glenmore Investment***; ***Trade.Rock-Finance***; ***Rock Capital Market***; ***Fx-dealer***; ***24option***; ***Fxnobels***; ***Fxgtrade***; ***Stock trade market***; ***Markets-invest***; ***alphacapital*** ****everfxglobal**** *****forex-im**** *****xnobel**** ****gfixtrade*** ***investingcapital*** *****finaxis**** ****pbncapital**** ****citadel-fx***** ***ic-finance****, u.c., kā arī piedāvā palīdzību visā procesā, lai uzsāktu veikt investīcijas.

Стоит отметить, что постоянно появляются все новые названия для подобных платформ.

Ниже предлагаем послушать запись реального разговора жительницы Латвии с одним из "финансовых экспертов", который якобы находится сам в Эстонии.

В момент, когда потенциальный вкладчик соглашается на предложение мошенников, коммуникация переходит в Skype. Характерно, что лжеброкеры владеют только русским языком — на предложение перейти на латышский или эстонский язык они отвечают отказом.

При помощи "финансовых экспертов" доверчивые жители создают виртуальные денежные счета на предложенных платформах и начинают "инвестировать" — совершают различные перечисления, продолжая поддерживать контакт с мошенниками. По их советам жертвы покупают и продают акции, а также совершают различные другие действия, которые создают ложную иллюзию финансовой выгоды.