Скорая помощь, больницы и семейные врачи готовы бороться с коронавирусом

Участники встречи подчеркнули, что к врачу или скорой помощи нужно обращаться только при появлении симптомов заболевания, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Министерства социальных дел.

«Участники встречи считают, что в предотвращении распространения вируса важнее всего быстрый обмен информацией между учреждениями здравоохранения и органами власти и предоставление населению сбалансированной, основанной на фактических данных информации и рекомендаций о том, как себя вести, - сказал Кийк. - Важно очень точно следовать указаниям, которые распространяет для общественности департамент здоровья. Участники встречи сошлись во мнении, что обращаться к семейному врачу или вызывать скорую помощь следует только в случае появления симптомов заболевания».