Евродепутат Урмас Паэт раскритиковал президента Турции

«В случае необходимости [Эрдоган] закажет у России вооружение, несовместимое с НАТО, и проигнорирует призывы союзников по НАТО отказаться от такой сделки. Затем заключит трехсторонние соглашения с Россией и Сирией на севере Сирии, чтобы развязать себе руки», - сказал Паэт.

Теперь, когда у Турции возникли проблемы с Россией и режимом Башара Асада, Европа снова стала для Эрдогана тем, от кого эксплуатируя тему беженцев можно снова пытается выжать поддержку. «Это нечестный шаг и нарушение соглашения между ЕС и Турцией», - отметил Паэт.