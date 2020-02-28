Руководителя инфекционного отделения Клиники ТУ подозревают в получении взяток

Руководитель отделения инфекционных заболеваний Клиники Тартуского университета Матти Майметс должен предстать перед судом.
Лыунаская окружная прокуратура предъявила Майметсу обвинение в получении взятки и нарушении ограничения на совершение действия в особо крупном размере, передает портал ERR.
Согласно обвинению, Матти Майметс с 2016 по 2018 год участвовал в собраниях, на которых обсуждали госзакупки анти-ретровирусных препаратов. Принятые там решения касались связанных с ним предприятий, а значит участвовать в принятии решений он не мог.
Прокуратура обвиняет Майметса в требовании взятки и получении двух взяток на общую сумму 1800 евро.