Пт, 28.02.2020
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  • Руководителя инфекционного отделения Клиники ТУ подозревают в получении взяток
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Руководителя инфекционного отделения Клиники ТУ подозревают в получении взяток

Матти Майметс.

ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Руководитель отделения инфекционных заболеваний Клиники Тартуского университета Матти Майметс должен предстать перед судом. 

Лыунаская окружная прокуратура предъявила Майметсу обвинение в получении взятки и нарушении ограничения на совершение действия в особо крупном размере, передает портал ERR.

Согласно обвинению, Матти Майметс с 2016 по 2018 год участвовал в собраниях, на которых обсуждали госзакупки анти-ретровирусных препаратов. Принятые там решения касались связанных с ним предприятий, а значит участвовать в принятии решений он не мог.

Прокуратура обвиняет Майметса в требовании взятки и получении двух взяток на общую сумму 1800 евро.

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