Руководителя инфекционного отделения Клиники ТУ подозревают в получении взяток

Согласно обвинению, Матти Майметс с 2016 по 2018 год участвовал в собраниях, на которых обсуждали госзакупки анти-ретровирусных препаратов. Принятые там решения касались связанных с ним предприятий, а значит участвовать в принятии решений он не мог.