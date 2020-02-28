Пт, 28.02.2020
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В округе Хельсинки выявлен второй случай заболевания коронавирусом

Arst koroonaviiruse testiga, mis on positiivne ehk näitab nakatumist. Pilt on illustreeriv

ФОТО: shutterstock.com

В Медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Финская женщина рабочего возраста несколько дней назад приехала из Италии. Ее симптомы появились только в Финляндии.

Сейчас женщина находится на домашнем карантине, пишет Yle.

В среду стало известно о первом случае заражения коронавирусом в медицинском округе HUS. Заболевшей оказалась женщина рабочего возраста, которая приехала в воскресенье из Милана.

В конце января случай заражения коронавирусом был подтвержден у гражданки Китая.

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