В округе Хельсинки выявлен второй случай заболевания коронавирусом

В Медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Финская женщина рабочего возраста несколько дней назад приехала из Италии. Ее симптомы появились только в Финляндии.
Сейчас женщина находится на домашнем карантине, пишет Yle.
В среду стало известно о первом случае заражения коронавирусом в медицинском округе HUS. Заболевшей оказалась женщина рабочего возраста, которая приехала в воскресенье из Милана.
В конце января случай заражения коронавирусом был подтвержден у гражданки Китая.