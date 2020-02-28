Фото ⟩ Президент Кальюлайд навестила в больнице раненного сотрудника полиции

«Вечером я навестила раненного на прошлой неделе во время проведения полицейской операции наркополицейского Пыхьяской префектуры, – написала Кальюлайд в социальной сети Facebook. – Травмы как известно не были легкими, но к сегодняшнему дню человек уже набирается сил и надеется вернуться на службу как можно скорее. Надеюсь на это и я – такая воля к действию (и даже живое чувство юмора) в сложнейшей ситуации согревает сердце».