Пт, 28.02.2020
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  • Президент Кальюлайд навестила в больнице раненного сотрудника полиции

Фото ⟩ Президент Кальюлайд навестила в больнице раненного сотрудника полиции

Президент Кальюлайд навестила в больнице раненного сотрудника полиции

ФОТО: Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Керсти Кальюлайд в пятницу вечером навестила в больнице сотрудника полиции из бюро по борьбе с наркотиками, серьезно раненного на прошлой неделе во время проведения полицейской операции.

«Вечером я навестила раненного на прошлой неделе во время проведения полицейской операции наркополицейского Пыхьяской префектуры, – написала Кальюлайд в социальной сети Facebook. – Травмы как известно не были легкими, но к сегодняшнему дню человек уже набирается сил и надеется вернуться на службу как можно скорее. Надеюсь на это и я – такая воля к действию (и даже живое чувство юмора) в сложнейшей ситуации согревает сердце». 

Президент Кальюлайд навестила в больнице раненного сотрудника полиции

ФОТО: Vabariigi Presidendi Kantselei

19 февраля утром в Таллинне на парковочной площадке на улице Кярбери пострадали двое сотрудников уголовной полиции Пыхьяской префектуры – их сбил своим автомобилем 25-летний мужчина, которого они пытались задержать. Один из полицейских серьезно пострадал, травмы другого были легкими. 

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