Фото ⟩ Президент Кальюлайд навестила в больнице раненого сотрудника полиции

Президент Керсти Кальюлайд в пятницу вечером навестила в больнице сотрудника полиции из бюро по борьбе с наркотиками, серьезно раненого на прошлой неделе во время проведения полицейской операции.
«Вечером я навестила раненного на прошлой неделе во время проведения полицейской операции наркополицейского Пыхьяской префектуры, – написала Кальюлайд в социальной сети Facebook. – Травмы, как известно, не были легкими, но к сегодняшнему дню человек уже набирается сил и надеется вернуться на службу как можно скорее. Надеюсь на это и я – такая воля к действию (и даже живое чувство юмора) в сложнейшей ситуации согревает сердце».
19 февраля утром в Таллинне на парковочной площадке на улице Кярбери пострадали двое сотрудников уголовной полиции Пыхьяской префектуры – их сбил на своем автомобиле 25-летний мужчина, которого они пытались задержать. Один из полицейских серьезно пострадал, травмы другого были легкими.