1 марта начинается прием заявлений в первый класс школы

Вице-мэр Вадим Белобровцев призвал родителей не затягивать с подачей заявлений.

«Каждому таллиннскому ребенку обеспечено место в столичной муниципальной школе, - подчеркнул Вадим Белобровцев. – Город вложил много сил в развитие учебной среды, и я верю, что в каждой школе дети ощущают радость от учебного процесса. Подача заявления очень важна - благодаря этому мы узнаем, какой язык обучения выбрала та или иная семья, а также то, кто из братьев и сестер учится в той же школе. Нет необходимости подавать заявление в первый же день, но и оставлять это напоследок также не стоит».

Заявление о предоставлении ребенку места в муниципальной школе по месту жительства можно подавать до 15 марта 2020 года. С 1 марта специальная форма заявки доступна как на портале eKool, так и страничке Таллиннского департамента образования. Получение места в школе по месту жительства не зависит от скорости подачи заявления – в равном положении оказываются все ходатайства, как электронные, так и бумажные, поданные в период с 1 по 15 марта.

Соответственно Закону о гимназии и основной школе, а также порядку назначения муниципальной школы в городе Таллинне, основным критерием при назначении школы является место жительства на основании данных Регистра народонаселения, а также обучение в этой же школе братьев или сестер. При возможности учитывается и пожелание родителей.

Таллиннский департамент образования уведомит родителей о приеме ребенка в первый класс школы по месту жительства не позднее 20 мая через ресурс eKool, по электронной почте или письмом, отправленным на указанный в Регистре народонаселения адрес ребенка.

После получения уведомления родитель не позднее 10 июня должен подтвердить место в школе на портале eKool и связаться со школой. Если этого не будет сделано, место останется вакантным и на него сможет претендовать любой желающий.

От назначенного места родитель также может отказаться. В этом случае школу придется искать самостоятельно – с 11 июня, согласно порядку приема в учебные заведения, школы проводят набор учеников на свободные места.