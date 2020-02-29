В Нарву! В Нарву! К нам едут петербургские театры

«Нарва и Таллин, ждите!» - пишет на своей страничке в соцсетях питерский НеБДТ, Небольшой драматический театр. Ждем! Уже почти дождались: с 29 февраля по 4 марта в Vaba Lava в Нарве пройдет мини-фестиваль театров из Петербурга. Один из них вскоре даст спектакль и в Таллинне.
5 марта НеБДТ сыграет свой свежий спектакль «Король Лир» в постановке знаменитого Льва Эренбурга. И это уникальный шанс для таллиннцев. Нарве повезло куда больше: там пройдут четыре спектакля. В программе Дней петербургских театров – мировая, русская и советская классика.
Выбирая самое лучшее
Именно по этому принципу и подбирались постановки, утверждает член правления Центра театральных искусств Vaba Lava Мярт Меос: «Мы пригласили пять разных театров из Петербурга, но в конечном итоге приедут четыре из них. Театр на Васильевском с «Грозой», театр Community Stage со спектаклем-квартирником Семена Серзина «Довлатов. Невидимая книга» по записным книжкам Сергея Довлатова, театр «Мастерская» Григория Козлова с «Живи и помни» по книге Валентина Распутина, а также «Король Лир» НеБДТ.
Многие постановки Льва Эренбурга и Небольшого драматического театра уже побывали в Эстонии, поэтому теперь к нам едет самый свежий спектакль. Мярт Меос вспоминает: «Когда-то я увидел спектакль «Гроза» магнитогорского театра в постановке Льва Эренбурга, он произвел на меня очень сильное впечатление. Я даже подумал, почему бы этому режиссеру не поработать с нашими местными актерами, и связался с ним. Несколько лет назад он приезжал в Эстонию, чтобы провести несколько мастер-классов, – они прошли с огромным успехом. Сейчас у него на курсе учатся два артиста из Эстонии.
Уже тогда он говорил, что готовит постановку «Короля Лира», в итоге работа заняла пять лет. Его постановочные процессы всегда очень долгие: артисты готовят этюды по пьесе, но они не сразу идут в работу. Эренбург дает материалу как бы закрепиться, отстояться в сознании артистов, стать их собственным – и затем уже сводит этюды в единое целое, чтобы впоследствии значительно сократить, выбрав самое лучшее. Он вообще любит делать спектакли именно по системе этюдов, и этот процесс может продолжаться достаточно долго. Его проект «Три сестры» за две недели до премьеры занимал около 12 часов, а готовый спектакль уместил самые блестящие находки в два с половиной часа.
Я понимаю, почему он держит свой Небольшой театр: все актеры там его ученики, они прекрасно чувствуют режиссера, а он – их, все знакомы с методом Эренбурга, когда постановки готовятся подолгу. С результатами этого метода зрители в Эстонии неплохо знакомы – многие постановки Небольшого театра бывали здесь на гастролях, фестивалях или на прошлых Днях петербургских театров. Так что сейчас самое время показывать декабрьскую премьеру прошлого года – почти совсем новый спектакль «Король Лир». И мы первыми пригласили его за границу!».
Лучше один раз увидеть
Почему же все-таки именно Нарва? «А Петербург ближе к Нарве, чем Таллинн! И Нарва – идеальный город для театральных фестивалей. Если посмотреть на мировые театральные фестивали – лучшие из них проходят именно в маленьких городах, не в крупных, не в столицах. Кроме того, нарвитяне – соседи Петербурга и питерские театры знают лучше, чем эстонские. Правда, мы собираемся это менять: в Нарву уже ездят театры Endla, Ugala, надеемся на визит Эстонского театра драмы.
Мы также гордимся тем, что можем привезти такие необычные и оригинальные, очень «качественные» театры и спектакли в Нарву. Конечно, там есть крупные культурные центры, где проходят и совсем другие гастроли. Но именно наш центр «Свободная сцена» располагает очень подходящими залами, чтобы принимать небольшие, но очень и очень оригинальные постановки. Мы рады, что можем пригласить нарвского зрителя на такие спектакли, которые очень популярны на родине, – билетов на них не достать! Например, «Мастерская» Григория Козлова – один из популярнейших театров Петербурга», - говорит Меос.
Он горячо приглашает на питерские спектакли в Нарву и таллиннскую публику: «Со временем, возможно, наш фестиваль наберет силу, тогда мы будем привозить спектакли и в столицу тоже. А пока добро пожаловать в Нарву! Поверьте, это прекрасные театры и они того стоят! К слову, составленную нами программу рекомендует очень авторитетный театральный критик Марина Дмитриевская, главный редактор «Петербургского театрального журнала. И обязательно приходите на спектакль «Король Лир» 5 марта на сцене таллиннского центра Vaba Lava».
Похоже, шекспировскую пьесу о трех дочерях короля Лев Эренбург считает очень актуальной и современной: «Эта история про то, на мой вкус, как руководствуясь самыми благими побуждениями, идеальными представлениями о том, как надо, человек сопрягает это с фанатизмом, с радикальным подходом к предмету, и тогда все эти благие помыслы и чаяния оборачиваются чудовищной стороной». А визуальное решение этого вечного сюжета лучше один раз (а можно – два, если поспеть на нарвский и столичный спектакли) увидеть. В свое время «Гроза» магнитогорского театра в постановке Эренбурга поразила не только видением персонажей, но и сценическим решением с... настоящим бассейном на сцене! Так что стоит затаить дыхание.
Скоро на «Свободной сцене»
А Мярт Меос уже полон новых планов и проектов: март – месяц театра, посетителей центров Vaba Lava в Таллинне и Нарве ждут новые премьеры: «Скоро выйдет спетакль «Мой Георг Отс» российского режиссера Славы Дурненкова. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Отса, сам он появился на свет в Петербурге, а его дед и отец – в Нарве, снова очевидна связь двух городов. В планах у нас организация большого международного театрального фестиваля, но тут все зависит от того, получим ли мы поддержку. Главная идея проекта – пригласить театры из тех стран, где есть проблемы со свободй слова, где действует цензура и театры не могут творить и говорить со зрителем свободно, как у нас в Эстонии.
В конце года планируем гастроли в Таллинне Театрального центра Мейерхольда из Москвы, но, может быть, сможем привезти его и в Нарву. Так что внимательно следите за новостями на наших интернет-порталах и в социальных сетях!».