В Нарву! В Нарву! К нам едут петербургские театры

5 марта НеБДТ сыграет свой свежий спектакль «Король Лир» в постановке знаменитого Льва Эренбурга. И это уникальный шанс для таллиннцев. Нарве повезло куда больше: там пройдут четыре спектакля. В программе Дней петербургских театров – мировая, русская и советская классика.

Выбирая самое лучшее

Именно по этому принципу и подбирались постановки, утверждает член правления Центра театральных искусств Vaba Lava Мярт Меос: «Мы пригласили пять разных театров из Петербурга, но в конечном итоге приедут четыре из них. Театр на Васильевском с «Грозой», театр Community Stage со спектаклем-квартирником Семена Серзина «Довлатов. Невидимая книга» по записным книжкам Сергея Довлатова, театр «Мастерская» Григория Козлова с «Живи и помни» по книге Валентина Распутина, а также «Король Лир» НеБДТ.

Многие постановки Льва Эренбурга и Небольшого драматического театра уже побывали в Эстонии, поэтому теперь к нам едет самый свежий спектакль. Мярт Меос вспоминает: «Когда-то я увидел спектакль «Гроза» магнитогорского театра в постановке Льва Эренбурга, он произвел на меня очень сильное впечатление. Я даже подумал, почему бы этому режиссеру не поработать с нашими местными актерами, и связался с ним. Несколько лет назад он приезжал в Эстонию, чтобы провести несколько мастер-классов, – они прошли с огромным успехом. Сейчас у него на курсе учатся два артиста из Эстонии.

Уже тогда он говорил, что готовит постановку «Короля Лира», в итоге работа заняла пять лет. Его постановочные процессы всегда очень долгие: артисты готовят этюды по пьесе, но они не сразу идут в работу. Эренбург дает материалу как бы закрепиться, отстояться в сознании артистов, стать их собственным – и затем уже сводит этюды в единое целое, чтобы впоследствии значительно сократить, выбрав самое лучшее. Он вообще любит делать спектакли именно по системе этюдов, и этот процесс может продолжаться достаточно долго. Его проект «Три сестры» за две недели до премьеры занимал около 12 часов, а готовый спектакль уместил самые блестящие находки в два с половиной часа.

Я понимаю, почему он держит свой Небольшой театр: все актеры там его ученики, они прекрасно чувствуют режиссера, а он – их, все знакомы с методом Эренбурга, когда постановки готовятся подолгу. С результатами этого метода зрители в Эстонии неплохо знакомы – многие постановки Небольшого театра бывали здесь на гастролях, фестивалях или на прошлых Днях петербургских театров. Так что сейчас самое время показывать декабрьскую премьеру прошлого года – почти совсем новый спектакль «Король Лир». И мы первыми пригласили его за границу!».

Лучше один раз увидеть