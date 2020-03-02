Наталья Сааль: отказ женщине в повышении зарплаты – смена работы!

По статистике, женщины в Эстонии в среднем зарабатывают на треть меньше мужчин, и часто даже на одинаковых должностях зарплаты различаются. При этом женщины нередко сами соглашаются работать за меньшие деньги.

Сааль уверена, что в этом виноваты традиционные представления о гендерных ролях. «Это чудный стереотип: вы – женщина, потерпите! Собственно, женщин всегда учили терпеть, мужчин не учили никогда», – говорит журналист. По ее оценке, сейчас ситуация постепенно меняется к лучшему, но это длительный процесс.

А если у женщины нет возможности хлопнуть дверью перед носом начальника? «Это же очень радикально! – заявила ведущая Елена Ханга. – Зачем уходить с работы, если начальник – идиот? И можно ли куда-то на него пожаловаться?».

Эксперты напомнили, что в Эстонии есть Трудовая инспекция и Бюро уполномоченного по гендерному равноправию. Однако, доказать обоснованность жалобы нелегко: каждый человек, обратившийся с жалобой, должен располагать подтверждающими документами. Доказательства требуются и в случае гендерной дискриминации по части зарплаты, и в случае домогательства со стороны начальника. «Откуда документ, если тебя ущипнули за зад? Селфи?» – удивленно спросила Елена Ханга.

Советник уполномоченного по гендерному равноправию Тоомас Каземаа уточнил: «Помогут показания свидетелей или хотя бы подробный рассказ».

«Да, но свидетель ничего не пойдет рассказывать, если хочет остаться на этой работе, – возразила Ханга. – И вообще домогательство практически недоказуемо. Как недоказуемо и то, что женщине не повышают зарплату из-за того, что она женщина. Принято считать, что начальнику всегда виднее».

Выход из такой ситуации – смена работы. Точку зрения Наталья Сааль поддержал и другой участник ток-шоу, юрист Александр: «Уходите туда, где вас всё устраивает!».

Эксперты отметили, что жертвами гендерных стереотипов в профессиональной сфере становятся и мужчины. Советник уполномоченного по гендерному равноправию Тоомас Каземаа предложил ответить на вопрос: «Готовы ли вы принять на работу мужчину-секретаря?».