Сб, 29.02.2020
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Полиция нашла пропавшую Галину

Полиция.

ФОТО: Elmo Riig

Полиция просила помощи в поисках 81-летней Галины, пропавшей в Ляэне-Вирумаа.

Галину видели в последний раз вчера, 28 февраля, утром, когда она ушла из дома в поселке Азери. Уходя из дома она сказала соседке, что идет менять паспорт, но ни в одном бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны ее не было и неизвестно, куда пожилая дама могла направиться. 

Сегодня утром близкий Галины сообщил, что смог с ней связаться. Женщина ночевала у знакомых и утром собиралась домой. Чтобы убедиться, что с ней все в порядке, полицейские побывали у нее дома. По словам Галины, она забыла телефон дома и не подозревала, что ее ищут.

"К счастью, Галина была ночью в безопасности. Зимой самая большая опасность для пропавшего человека - переохлаждение. Поэтому полиция просит быть сейчас особенно внимательными к людям, которые могут нуждаться в помощи, и сообщать о людях, которые, например, спят на скамейках, а также о людях, которые выглядят потерянными", - сказал полицейский Раквереского отделения полиции Раунo Tыэвялья.

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