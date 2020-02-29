Полиция нашла пропавшую Галину

Галину видели в последний раз вчера, 28 февраля, утром, когда она ушла из дома в поселке Азери. Уходя из дома она сказала соседке, что идет менять паспорт, но ни в одном бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны ее не было и неизвестно, куда пожилая дама могла направиться.

Сегодня утром близкий Галины сообщил, что смог с ней связаться. Женщина ночевала у знакомых и утром собиралась домой. Чтобы убедиться, что с ней все в порядке, полицейские побывали у нее дома. По словам Галины, она забыла телефон дома и не подозревала, что ее ищут.