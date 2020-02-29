Вы ее видели? Полиция просит помощи в поисках пропавшей Галины

Галину видели в последний раз вчера, 28 февраля, утром, когда она ушла из дома в поселке Азери. Уходя из дома она сказала соседке, что идет менять паспорт, но ни в одном бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны ее не было и неизвестно, куда пожилая дама могла направиться. У Галины есть проблемы с памятью, иногда ей трудно ориентироваться во времени и пространстве, поэтому она может оказаться в беде.