Вы ее видели? Полиция просит помощи в поисках пропавшей Галины
Полиция просит помощи в поисках 81-летней Галины, пропавшей в Азери в Ляэне-Вирумаа.
Галину видели в последний раз вчера, 28 февраля, утром, когда она ушла из дома в поселке Азери. Уходя из дома она сказала соседке, что идет менять паспорт, но ни в одном бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны ее не было и неизвестно, куда пожилая дама могла направиться. У Галины есть проблемы с памятью, иногда ей трудно ориентироваться во времени и пространстве, поэтому она может оказаться в беде.
Полиция собрала у близких информацию и сейчас занимается тем, чтобы выяснить, куда могла направиться Галина. Также патрули проверяют дороги в лесу.
Рост Галины 155 см, она худощавого телосложения, у нее короткие волосы с проседью. На ней было светлое пальто и розовый берет.
Всех, кто видел Галину, полиция просит незамедлительно позвонить на номер 112.