Фотоновость: в Таллиннском аэропорту пассажирам раздают инструкции

С вечера четверга в Таллиннском аэропорту обращают особое внимание на пассажиров из регионов с повышенным риском заражения коронавирусом, пишет Postimees.
Представитель Департамента полиции и погранохраны Тоомас Мальва сказал, что пограничники готовы предоставить людям с симптомами заболевания маски, чтобы уменьшить риск заражения, и вызвать скорую помощь, если в этом возникнет необходимость.
«Аэропорт раздает пассажирам инфолистки, чтобы оповестить о том, как важно следить за состоянием здоровья, и что делать при появлении симптомов болезни», - говорит Мальва.
Министерство социальных дел вчера направило правительство предложение установить тепловизионные камеры в аэропорту и портах для выявления потенциальных заболевших среди приехавших из зон риска, которых необходимо направить на дополнительную проверку здоровья.