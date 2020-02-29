Сб, 29.02.2020
Забота о маленьком языке предполагает известную требовательность, но, прежде всего, сами иноязычные собратья должны хотеть стать частью нашего общества. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Фотоновость: в Таллиннском аэропорту пассажирам раздают инструкции

Фотоновость: в Таллиннском аэропорту пассажирам раздают инструкции

В Таллиннском аэропорту раздают инфолистки Департамента здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

С вечера четверга в Таллиннском аэропорту обращают особое внимание на пассажиров из регионов с повышенным риском заражения коронавирусом, пишет Postimees.

Представитель Департамента полиции и погранохраны Тоомас Мальва сказал, что пограничники готовы предоставить людям с симптомами заболевания маски, чтобы уменьшить риск заражения, и вызвать скорую помощь, если в этом возникнет необходимость.

«Аэропорт раздает пассажирам инфолистки, чтобы оповестить о том, как важно следить за состоянием здоровья, и что делать при появлении симптомов болезни», - говорит Мальва.

Министерство социальных дел вчера направило правительство предложение установить тепловизионные камеры в аэропорту и портах для выявления потенциальных заболевших среди приехавших из зон риска, которых необходимо направить на дополнительную проверку здоровья.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ