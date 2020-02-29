Фотоновость: в Таллиннском аэропорту пассажирам раздают инструкции

Представитель Департамента полиции и погранохраны Тоомас Мальва сказал, что пограничники готовы предоставить людям с симптомами заболевания маски, чтобы уменьшить риск заражения, и вызвать скорую помощь, если в этом возникнет необходимость.

«Аэропорт раздает пассажирам инфолистки, чтобы оповестить о том, как важно следить за состоянием здоровья, и что делать при появлении симптомов болезни», - говорит Мальва.