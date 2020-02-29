Экономический кризис из-за коронавируса все более вероятен

Реальный сектор экономики: нарушение производственных цепочек

А вот о чем месяц назад еще мало говорили, так это проблемы компаний, занимающихся промышленным производством. Жесткие, но нередко противоречивые карантинные меры, введенные как центральными китайскими властями, так зачастую и местными, нарушили отлаженные глобальные цепочки поставок. От этого все более ощутимо страдают как немецкие фирмы в КНР, так и компании в Германии, получающие от китайских поставщиков сырье, компоненты, запчасти, готовую продукцию.

"Перебои в поставках в реальном секторе экономики куда более значительные, чем большинство предполагает", - уверяет президент Европейской торговой палаты в Китае Йорг Вуттке. Он рассказал газете Die Welt, что всего лишь два крупнейших пароходства, Cosco и Maersk, за последние четыре недели отменили отправку из Китая по 70 контейнеровозов. Такие суда идут до европейских портов примерно шесть недель, так что пока еще в Европе проблему просто не осознали, считает эксперт. Это произойдет в марте, когда вдруг в самых разных отраслях начнет ощущаться нехватка всевозможной продукции.

В качестве примера Йорг Вуттке привел европейскую фармацевтическую промышленность, для которой Китай является крупным поставщиком субстанций. Уже скоро, предупредил он, в Европе могут возникнуть задержки при производстве лекарств. Это особенно тревожно для тех, кто в них нуждается, но тут есть и немаловажный макроэкономический аспект: в Германии и некоторых других странах ЕС фармацевтика вносит ощутимый вклад в создание ВВП, так что простои в этой отрасли будут усиливать рецессионные тенденции.

Рецессия в ЕС приведет к сокращению спроса на энергию из России

С этой же проблемой столкнулась, кстати, и Россия, где от поставок из Китая существенно зависят прежде всего фармацевтика и автомобильная промышленность, указал в Москве министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Но пока, заверил он журналистов 27 февраля, нарушение логистических цепочек с КНР не привело к драматическим последствиям для российской промышленности, однако власти продолжают отслеживать ситуацию.

Сокращение морских грузовых перевозок между Китаем и Европой бьет, естественно, не только по производству и торговле в ЕС, но и по европейскому экспорту. На это указал Штеффен Лойтхольд, пресс-секретарь компании Eurogate, управляющей контейнерными терминалами в портах Гамбурга и Бремерхафена. К концу февраля, сообщил он, там уже стало не хватать площадей для хранения контейнеров с готовой продукцией европейских фирм, скапливающихся в ожидании отправки в Китай. Причем в ближайшие четыре недели контейнеровозов у причалов будет еще меньше. Так что портовый бизнес ждет сокращение грузооборота и убытки, а экспортерам, возможно, придется приостановить выполнение китайских заказов, поскольку нет возможности доставить готовую продукцию.