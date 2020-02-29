Эстонцы наводят ужас на иностранцев: Владимир Жириновский отказался от встречи с журналистом Postimees

О появлении коронавируса в Эстонии стало известно в четверг, последствий этой новости долго ждать не пришлось. Уже в тот же день два журналиста Postimees почувствовали на себе, как быстро распространяется новость. Российский политик Владимир Жириновский не осмелился встретиться с зарубежным корреспондентом Postimees Яанусом Пийрсалу, поскольку услышал о том, что коронавирус добрался до Эстонии. А руководителю редакции зарубежных новостей Postimees Эвелин Калдоя аннулировали несколько забронированных через Airbnb квартир на время зарубежной командировки в Страсбург.

Пусть сидит в кабине советника

Журналист Яанус Пийрсалу договорился на четверг об интервью с членом Госдумы РФ и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Местом для интервью было назначено здание Госдумы.

«Советник Жириновского встретил меня и сопроводил в свой кабинет. Там он попросил прощения и сообщил, что интервью с глазу на глаз не получится, поскольку Жириновский слышал, что в Эстонии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом и он немного этого боится. Он предложил, чтобы интервью состоялось по телефону, Жириновский бы сидел в своем кабинете и я в кабинете его советника», - рассказал Пийрсалу.

Пийрсалу показался этот страх странным. Он предложил советнику, что если Жириновский боится приветственного рукопожатия, то можно и без него. «Он посмеялся над эти и сказал, что нет, Жириновский предпочел бы совсем не встречаться лицом к лицу и не хочет со мной находиться в одном помещении. Он сообщил, что если я все-таки хочу сделать интервью, его придется делать по телефону».

Интервью прошло так: Жириновский сидел в своем кабинете и Пийрсалу в кабинете советника. Поскольку у телефона советника отсутствовала громкая связь, журналист отдал диктофон советнику и тот поместил его на стол Жириновского в соседнем помещении. От диктофона политик не испугался заразиться.

Страх Жириновского заразиться коронавирусом, попавшим в Эстонию, все-таки безосновательный, поскольку Пийрсалу в последний раз был на родине в сентябре прошлого года. Поэтому даже теоретически он не мог никак соприкасаться с приехавшим в эту среду в Эстонию из Ирана носителем вируса.

Пийрсалу отметил, что хотя ему не удалось поговорить с Жириновский лицом к лицу, это никак не отразилось на содержании интервью и вопросах.

Руководителя редакции зарубежных новостей Postimees Эвелин Калдоя ждал неприятный сюрприз в четверг вечером, когда она обнаружила, что владелиц квартиры в Старсбурге аннулировал ее бронь, сделанную через Airbnb на начало марта. Она забронировала в пятницу утром себе другую квартиру, но через некоторое время хозяин уже другой квартиры также аннулировал бронь.

Эстонцам не сдают квартиры

По словам Калдоя, она годами с помощью Airbnb бронировала себе жилье и до сих пор ни разу не было такого, чтобы владелец аннулировал бронь. Сейчас произошло два отказа подряд и это сразу после того, как стало известно о появлении коронавируса в Эстонии.

Аннулирование бронирования не может быть то, что владельцу просто не подходят даты, поскольку Airbnb позволяет забронировать квартиры только на те дни, которые владельцы отмечают как свободные.

Поскольку в командировку ехать все-таки надо, Калдоя забронировала себе номер в отеле. «К счастью, отели не могут аннулировать бронирование только потому, что ты живешь в стране, где у одного человека был обнаружен коронавирус», - сказала она.

После того, как в конце прошлого года стал распространяться коронавирус, подобное грубое обращение было направлено на граждан Китая. В том числе и в Эстонии. В конце января из таллиннского отеля Schlössle в больницу были доставлены двое туристов из Китая, поскольку работник отеля посчитал подозрительным, что гости не вышли из номера на завтрак, а пожелали остаться в комнате. Подозрение не нашло подтверждений.