Все взятые в Эстонии в пятницу пробы на коронавирус оказались отрицательными

Анализы на коронавирус были взяты на основании решения медработников, которые при назначении необходимости анализов исходили из симптомов и того обстоятельства, находились ли пациенты недавно в регионах с повышенным риском заражения или могли ли контактировать с носителем коронавируса. В настоящий момент регионами с высоким риском распространения коронавируса являются КНР, Северная Италия (Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Анализ на коронавирус может сделать человек, у которого уже появились симптомы заражения — до появления кашля, температуры и затруднения дыхания анализ с большой вероятностью даст ложно-отрицательный результат.