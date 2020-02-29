Предупредите близких! Хитрая мошенница втирается в доверие к людям

«Если кто-то хочет помочь пожилым людям, предлагая сделать уборку или что-то другое, рекомендуется прежде обратиться в социальный отдел волости или к своим близки и убедиться, что предлагающий помощь не является мошенником. Предупредите об этом близких!» - просят полицейские и социальные службы района Козе.

Ида-Харьюское отделение полиции советует людям не впускать в свое жилище посторонних: «Если вам нужно встретиться с незнакомцем, попросите кого-то, кого вы знаете, чтоб был рядом во время встречи, или узнайте с кем вы имеете дело, прежде чем встретиться. Если сомневаетесь, откажитесь от разговора и встречи. Если незнакомец будет вас и дальше беспокоить, предупредите полицию».