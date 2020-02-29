В эстонских семьях наметилась положительная тенденция

Да и четвертый ребенок в семье в последние годы появлялся на свет гораздо чаще. В прошлом году было зарегистрировано 642 рождения четвертого ребенка, больше родилось лишь в 1992 году. Одной из важнейших причин роста рождаемости можно считать введенное летом 2017 года пособие для многодетных семей.

Министр народонаселения Рийна Солман считает новые данные очень положительными. «Мы должны учесть, что родившихся в 1990-х женщин мало. Поэтому несказанно радостно, что по сравнению, например, с 2017 годом в Эстонии в прошлом году родилось больше детей, и это благодаря именно частому рождению третьего ребенка и последующих детей в семье. Цифры убедительно доказывают, что если семьи поддерживать, то они воплощают свои мечты в жизнь и не боятся рожать больше детей. Поддержка многодетности и благодарное отношение общества были верным шагом, и мы обязательно должны продолжать и расширять такую политику», - отметила Рийна Солман.

По первоначальным данным медицинского регистра рождений, в 2019 году родилось 13 730 детей, из них третье и четвёртое рождение составили 3604, или 26 процентов. В 2018 году было зарегистрировано в общей сложности 14 034 рождения, и в 2017 году — 13440. Данные регистра рождений отражают число родившихся в Эстонии детей. Полные и проверенные цифры департамент статистики опубликует в мае.

Пособие для многодетной семьи было введено с 1 июля 2017 года. Для семьи, в которой воспитывается от трех до шести получающих детское пособие детей, размер пособия по многодетности составляет 300 евро в месяц, а для семьи, в которой есть от семи и больше детей — 400 евро в месяц.