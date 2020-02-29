Дональд Трамп. ФОТО: TOM BRENNER/REUTERS

США и радикальное движение "Талибан" в Дохе заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане и положить конец самой продолжительной войне в истории Америки, унесшей десятки тысяч жизней и стоившей миллиарды долларов.

США надеются с помощью соглашения покончить с двумя декадами конфликта и вернуть домой 13 тысяч военнослужащих, находящихся в Афганистане.

Как следует из соглашения, США выведут войска за 14 месяцев, в случае если талибы будут соблюдать договоренности. Талибы пообещали со своей стороны сделать так, чтобы Афганистан больше никогда не стал рассадником экстремистских групп.

После подписания соглашения, по словам присутствующего на подписании в Дохе госсекретаря Майка Помпео, должны начаться всеобщие межафганские переговоры.

"США, их союзники, и Коалиция завершат вывод оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте соглашения.

Войска США вошли в Афганистан 19 лет назад после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.

Многие наблюдатели называли сделку достаточно рискованной для администрации президента Дональда Трампа, так как по сути легитимизирует "Талибан" в глазах международного сообщества. Но для миллионов афганцев соглашение - шанс на мирную жизнь после четырех десятилетий войн и междоусобиц.

Соглашение, как надеются стороны, поможет снизить уровень насилия в Афганистане и урегулировать политический кризис в стране.

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил надежду, что благодаря соглашению прекращение огня в Афганистане станет постоянным.

В Доху для подписания соглашения прибыла делегация из 31 члена радикального движения, а также госсекретарь Марк Помпео, министр обороны Марк Эспер, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Режим снижения насилия"

С 22 февраля в Афганистане в течение недели действовал "режим снижения уровня насилия". Эта неделя должна была стать своего рода проверкой того, насколько талибы могут контролировать свои силы и выполнять взятые на себя обязательства после заключения сделки. Вашингтон ранее пообещал, что если семидневное перемирие окажется эффективным, США в ближайшей перспективе сократят военный контингент в Афганистане до 8,6 тысячи человек.

"Ожидается, что при успешной реализации этой договоренности будет продвигаться вперед подписание соглашение между США и "Талибаном". Мы готовимся к подписанию 29 февраля", - говорилось в заявлении Майка Помпео.

По данным миссии ООН по содействию Афганистану, которая с 2009 года ведет подсчет погибших и пострадавших в Афганистане, за последние 10 лет в Афганистане, 35 тысяч мирных жителей погибли, еще 65 тысяч человек получили ранения.

Летом прошлого года ООН опубликовала отчет, в котором говорилось, что в первой половине 2019 года в результате действий афганской армии и войск НАТО в Афганистане погибло больше гражданского населения, чем от рук "Талибана" и "Исламского государства" (организация запрещена в России). По данным организации, с января по июнь прошлого года 717 гражданских лиц было убито в Афганистане проправительственными силами и войсками НАТО, 531 - боевиками антиправительственных сил, в числе которых талибы и отряды ИГ. Такая картина наблюдалась впервые с момента, когда более 10 лет назад ООН начала подсчет жертв среди гражданского населения в Афганистане.

Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. "Талибан" требует вывода американских войск и прекращения использования территории Афганистана в качестве базы для миссий в других странах.

Основной этап переговоров между США и талибами продолжался несколько месяцев в 2019 году. В ходе восьми раундов переговоров представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире.

Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, среди жертв которых был американский военный, Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

Необъявленный визит Трампа в Афганистан

В конце ноября с необъявленным визитом в Афганистан прибыл президент США Дональд Трамп. Сообщалось, что он приехал, чтобы встретиться с американскими военными, проходящими службу в этой стране, и поздравить их с Днем благодарения. Это был его первый визит в Афганистан. Трамп приехал в Афганистан вскоре после того, как талибы освободили двух иностранцев - американца Кевина Кинга и австралийца Тимоти Уикса, которые были захвачены в 2016 году.

В ходе поездки в Афганистан Трамп встретился со своим афганским коллегой Ашрафом Гани. После переговоров с Гани Трамп заявил, что движение "Талибан" стремится заключить мирное соглашение. "Они [талибы] не хотели прекращать огонь. Сейчас они хотят прекратить огонь. И я верю, что это сработает", - сказал тогда Трамп. В ходе визита в Афганистан Дональд Трамп также заявил, что США значительно сократят свое военное присутствие в этой стране.

В середине января сообщалось, что талибы передали представителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между движением и Вашингтоном.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал договоренность США и талибов о введении режима "снижения уровня насилия" в Афганистане и намерение сторон подписать соглашение. По словам генсека НАТО, снижение уровня насилия и соглашение между США и талибами открывает путь к переговорам между властями Афганистана и "Талибанов".

Почему сложно вести переговоры с талибами?

Главная проблема заключается в том, что талибы принципиально отказываются от переговоров с Кабулом. Послание президента Афганистана Ашрафа Гани в 2018 году, предложившего признать "Талибан" политическим движением и начать переговоры без предварительных условий, демонстративно осталось без ответа.

Однако в то же время "Талибан" не может победить правительственные войска, западный контингент и захватить власть.

Еще одна проблема - организация переговоров с талибами. "Талибан" представляют представители движения в Дохе, но "политбюро Исламского эмирата Афганистан", хотя и обладает известной самостоятельностью, однако не отражает позицию всего движения, обладающего довольно сложной сетевой структурой. Отдельные группы талибов в принципе настроены на переговоры, в то время как другие, наоборот, выступают против переговоров.

Как отмечают эксперты, переговорный процесс между талибами и американцами - дело сложное даже без участия в нем официального Кабула.

Предыдущие переговоры между США и талибами в 2015 году прекратились после того, как стало известно о смерти лидера "Талибана" муллы Омара, давшего согласие на переговорный процесс.

В 2013 году попытка переговоров сорвалась, когда талибы подняли флаг движения над своим офисом в Катаре - это разозлило бывшего тогда президентом Афганистана Хамида Карзая, который посчитал, что это подрывает его авторитет.

Россия: "Важное событие"

Россия назвала подписание соглашения между США и талибами "важным событием для мирного процесса в Афганистане". Как сообщалось ранее, на церемонии подписания соглашения намерен присутствовать спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Москва ранее высказывалась в поддержку проведения переговоров.

"Российская сторона неоднократно заявляла о безальтернативности политико-дипломатических методов урегулирования конфликта в Афганистане, поддержки упомянутых переговоров, которые должны открыть путь к запуску прямого инклюзивного межафганского диалога о мире и достижению политического урегулирования в этой стране", - сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Российские власти и запрещенный в России "Талибан" давно ведут переговоры. Делегации талибов приезжали в Москву три раза - дважды в 2019 году и один раз в 2018 году.

Также в Москву в рамках этого переговорного процесса приезжали представители властей Афганистана, в том числе и экс-президент страны Хамид Карзай.

Москва находится в чрезвычайно выгодном положении, поскольку поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта в Афганистане.

Кремлю также выгодно установление твердой власти в Кабуле, распространяющейся на всю страну: во-первых, у России весьма протяженная граница с центрально-азиатскими странами, чьи границы для исламистов вполне прозрачны, во-вторых, в России оседает значительная часть афганского опиума.

С другой стороны, противодействие США, как кажется, иногда составляет основу российской внешней политики. Москва уже достаточно давно не скрывает, что поддерживает связи с талибами.

Влияние на Кабул в Кремле гораздо меньше, Соединенным Штатам здесь Россия не конкурент.

Аналитики также отмечают, что в краткосрочной перспективе Москве не выгоден быстрый вывод американских войск из Афганистана: это поставит под угрозу довольно хрупкую стабильность в Центральной Азии.

Хотя напрямую вмешаться в переговорный процесс в Катаре Москва не может, теоретически она способна существенно усложнить его, пользуясь своими связями с талибами.