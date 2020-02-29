Фото ⟩ «Не хочу обратно в тюрьму»: мужчина пытался ограбить эстонскую фирму, а после неудачной попытки упал на колени

Оказалось, что преступник в этот же день уже посещал представительство IuteCredit, вел себя подозрительно и возле входа его ждали такие же подозрительные личности. В 17 часов, когда в представительстве фирмы осталась только одна молодая работница, преступник вернулся, начал размахивать ножом и требовать деньги.

Работница объяснила ему, что в конторах IuteCredit нет наличных, показала находящуюся на столе тревожную кнопку и камеры, которые снимали все происходящее. После этого грабитель упал перед сотрудницей на колени и стал просить, чтобы она не вызывала полицию, поскольку он не хотел возвращаться в тюрьму. Потом он еще извинился и сбежал.

По словам исполнительного директора IuteCredit Тармо Силла, выяснилось, что перед попыткой ограбления последний обслуженный клиент заметил преступника с ножом, поэтому поспешил выйти и вызвать полицию.