Фото ⟩ «Не хочу обратно в тюрьму»: мужчина пытался ограбить эстонскую фирму, а после неудачной попытки упал на колени

Недавно освободившийся из тюрьмы мужчина пытался вчера в конце рабочего дня ограбить представительство эстонской фирмы IuteCredit в Молдавии, в городе Орхей. Угрожавший ножом преступник даже не подозревал, что эта фирма вообще не работает с наличными.
Оказалось, что преступник в этот же день уже посещал представительство IuteCredit, вел себя подозрительно и возле входа его ждали такие же подозрительные личности. В 17 часов, когда в представительстве фирмы осталась только одна молодая работница, преступник вернулся, начал размахивать ножом и требовать деньги.
Работница объяснила ему, что в конторах IuteCredit нет наличных, показала находящуюся на столе тревожную кнопку и камеры, которые снимали все происходящее. После этого грабитель упал перед сотрудницей на колени и стал просить, чтобы она не вызывала полицию, поскольку он не хотел возвращаться в тюрьму. Потом он еще извинился и сбежал.
По словам исполнительного директора IuteCredit Тармо Силла, выяснилось, что перед попыткой ограбления последний обслуженный клиент заметил преступника с ножом, поэтому поспешил выйти и вызвать полицию.
«Вскоре приехала на место полиция и по видео установила личность преступника, который действительно только недавно вышел из тюрьмы. Никто при попытке ограбления не пострадал и ничего украсть не удалось», - сказал он, добавив, что особенность инновационного и дигитального бизнеса в том, что обычным преступникам нет смысла на них нападать.